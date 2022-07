Stasera in TV: in onda “Paolo Borsellino – I 57 giorni”

Cosa guardare questa sera in TV? Tornano i consigli della redazione di LiveUniCT per allietare la vostra serata.

La settimana è appena iniziata ma avete bisogno di staccare già la spina? La Redazione di LiveUnict è qui per consigliarvi film e programmi da gustare comodamente dal divano di casa, senza recarsi in uno dei cinema Catania.

Paolo Borsellino – I 57 giorni [Rai Uno, ore 21.25]: in onda, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci, il film che racconta i 57 giorni tra la morte di Giovanni Falcone e l’attentato a Paolo Borsellino in via D’Amelio. I fatti vengono raccontati dal punto di vista di Borsellino, che tenta in ogni modo, in una corsa contro il tempo, di trovare i colpevoli e la verità.

Mamma o papà? [Canale Cinque, ore 21.20]: commedia del 2017 con un cast stellare che conta al suo interno Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Carlo Buccirosso e Matilde Gioli. I protagonisti sono Valeria e Nicola, genitori pronti a divorziare che si preparano a comunicare la loro scelta ai tre figli ostili nei loro confronti. Tutto però cambierà quando ad entrambi verranno offerti dei posti di lavoro all’estero, arrivando a una lotta all’ultimo sangue per ottenere la custodia dei figli e farla pagare all’altro.

Tomb Raider [TV8, ore 21.30]: non l’originale, bensì il tanto discusso reboot con protagonista Alicia Vikander nei panni della famosissima Lara Croft. La protagonista dovrà raggiungere un’isola in Giappone per far luce sul mistero della scomparsa del padre.

Radio Norba Cornetto Battiti Live Concerto [Italia Uno, ore 21.20]: per chi, invece, ha voglia di scatenarsi direttamente dal proprio divano questa sera potrà godersi gli artisti più famosi della musica italiana, ma anche internazionale, che si esibiranno nella kermesse musicale di questa estate italiana.