Concorsi pubblici 2020: i bandi in scadenza e in arrivo

Concorsi pubblici in scadenza e in arrivo: dai concorsi scuola all'inps, tutte le informazioni utili sulle offerte più interessanti di questo inizio 2020.

Concorsi pubblici

INAIL

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro è alla ricerca di nuove figure in ambito informatico. Il contratto previsto è a tempo pieno e indeterminato: è possibile candidarsi entro il 31 gennaio 2020.

Concorso scuola 2020

Tra i concorsi pubblici più attesi di quest’anno c’è il concorso scuola. Bando scuola straordinario riservato ai docenti con tre anni di servizio e bando scuola ordinario riservato ai laureati sono due dei concorsi che daranno un’opportunità lavorativa importante a tutti coloro che sognano di entrare nel mondo dell’insegnamento. L’uscita dei bandi è prevista a febbraio, mentre l’inizio delle prove per la primavera di quest’anno.

Aeronautica militare

L’aeronautica militare cerca nuovi atleti da inserire nella sua squadra. In particolare: 1 atleta sesso maschile nella specialità spada (Scherma); un uomo specialista nella velocità su pista settore corsa-fondo specialità 10.000 m (Pattinaggio a rotelle); 2 atleti di sesso maschile nella specialità concorso completo (Ginnastica artistica); una donna specialista nei 100 m/staffetta 4×100 m (Atletica leggera);1 atleta, sesso femminile, nella specialità 200 m (Atletica leggera); 1 atleta sesso femminile nella specialità slalom k1 (Canoa). Il termine ultimo per la scadenza è fissato per il 3 febbraio 2020.

Concorso Agenzia delle Entrate

Si tratta di almeno 500 nuove assunzioni: queste dovrebbero avvenire già a partire dal mese di luglio. Il bando non è ancora stato pubblicato, ma si sa già da tempo che l’Agenzia delle Entrate e alla ricerca di nuove figure per contrastare l’evasione fiscale. Per ulteriori informazioni sul bando, clicca qui.

Concorso Inps 2020

Si tratta di uno dei concorsi pubblici che si sta facendo più attendere. In uscita nel 2019, l’uscita del bando è in realtà slittata ai primi mesi del 2021. Il presidente Tridico tuttavia ha confermato le assunzioni, che dovrebbero essere più di 1800. Per i dettagli su requisiti, posti e prove, clicca qui.

Esercito

Sono tre i periodi di selezione per entrare a far parte dell’esercito e previsti per il 2020: la prima finestra sarà aperta dal 24 febbraio al 24 marzo, la seconda dal 19 maggio al 17 giugno, e la terza dal 2 settembre all’1 ottobre 2020. L’obiettivo è quello di assumere 7 mila nuove reclute.