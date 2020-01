UNICT – Stagione sinfonica al Teatro Bellini: abbonamenti gratuiti per gli studenti

Nell'ambito delle iniziative d’Ateneo tese a promuovere la cultura teatrale, musicale e dello spettacolo, anche quest’anno l’Università di Catania ha raggiunto un accordo con il Teatro Massimo Bellini per favorire la partecipazione studentesca al cartellone musicale 2020.

Grazie all’accordo tra l’Unict e il Bellini, saranno assegnati agli studenti, regolarmente iscritti per l’a.a. 2019/20 a un corso di studi dell’Ateneo catanese, fino a un massimo di 50 abbonamenti gratuiti (+5 riservati a studenti stranieri in mobilità internazionale), riguardo alla Stagione sinfonica che si terrà proprio al Teatro Massimo “Vincenzo Bellini”.

Per aderire all’iniziativa basta prenotare l’abbonamento effettuando l’adesione online attraverso la piattaforma “Unict a teatro / Bellini”, entro il 17 gennaio 2020 (ore 10), inserendo le credenziali di accesso al Portale Studenti (codice fiscale e pin). Nel caso in cui pervenga all’Ateneo un numero di richieste superiore a 50, si procederà all’assegnazione degli abbonamenti gratuiti agli studenti sulla base di criteri di merito come stabiliti nel bando per l’assegnazione di forme di collaborazione part-time emanato, per l’anno accademico 2019/2020.

Gli studenti che, non entrando nella graduatoria degli assegnatari dell’abbonamento gratuito, sono comunque interessati alla Stagione sinfonica del teatro Bellini, potranno usufruire del prezzo agevolato di 7 euro per l’acquisto del singolo biglietto, esibendo al botteghino un documento che attesti lo status di studente universitario (Carta dello Studente, bollettino tasse pagato, “Dichiarazione sostitutiva di iscrizione” scaricabile dal Portale Studenti). Coloro i quali risulteranno assegnatari, invece, riceveranno un’email di conferma che conterrà le indicazioni per il ritiro dell’abbonamento gratuito direttamente al botteghino del teatro.