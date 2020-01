“Borghi più belli d’Italia”: sono siciliane due new entry

Sono 289 i comuni che fanno parte dei “Borghi più belli d’Italia”. Di questi, quelli siciliani sono arrivati a quota 21 grazie ai due nuovi innesti.

Istituita nel 2001, l’associazione de “I Borghi più belli d’Italia” nasce dall’esigenza di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani che però restano isolati dai grandi flussi turistici.

Sono 289 i borghi iscritti all’associazione. Di questi, quelli siciliani sono arrivati a 21 grazie a due new entry: Troina e Militello in Val Di Catania.

Salvatore Bartolotta, coordinatore regionale per la Sicilia dell’Associazione, ha parlato della situazione nell’isola, sottolineando l’importanza della collaborazione con le istituzioni. Intervistato dal Quotidiano di Sicilia il coordinatore ha parlato della futura creazione di un circuito dei borghi siciliani ed ha inoltre aggiunto: “Abbiamo ottenuto un finanziamento per portare giornalisti da tutto il mondo sulle Madonie e per far conoscere i nostri tesori – e continua dicendo – aumentano inoltre a dismisura le richieste dei piccoli Comuni isolani per entrare nel circuito dei Borghi più belli”