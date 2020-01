Nuovo attacco agli scout nel Catanese: vandalizzata sede confiscata alla Mafia [VIDEO]

DEVASTATA DA IGNOTI UNA SEDE DEL GRUPPO SCOUT RAMACCA 1, L’IMMOBILE E’ IN UN TERRENO CONFISCATO ALLA MAFIA.L’AGESCI SICILIA: “ANCORA UN ATTO VILE CHE RAFFORZA IL NOSTRO IMPEGNO”Dopo gli episodi di Marsala e di Mineo, ancora una sede scout dell’AGESCI siciliana vandalizzata: un gesto che ha il sapore dell’intimidazione nei confronti del gruppo “Ramacca 1”, nel Catanese, che gestisce da una decina d’anni un terreno e un immobile confiscati alla mafia; ignoti hanno devastato la struttura scardinando porte e infissi e arrecando altri danni. “Ci ritroviamo di fronte ad un atto che ci mortifica come gruppo scout e come cittadini – dicono i responsabili del Gruppo “Ramacca 1” Luana Barbagallo e Davide Falcone – un atto che ci fa riflettere: siamo davvero in grado di lottare contro un sistema che non fa altro che svilire ciò che viene creato per il bene comune? Noi, insieme ai nostri ragazzi e con il sostegno delle istituzioni, abbiamo investito tempo e denaro in questo luogo, cercando di renderlo migliore, fruibile a tutti, simbolo di una lotta concreta alla mafia”. Ferma condanna per l’accaduto da parte dei Responsabili regionali dell’AGESCI Sicilia Marilena Galletta e Giulio Campo: “Appena due mesi fa don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, parlando ai Capi dell’AGESCI Sicilia riuniti in assemblea a San Giovanni La Punta, ha esortato la nostra associazione a non abbassare la guardia e ad essere un baluardo educativo nei confronti della cultura mafiosa: è esattamente ciò che intendiamo fare, condannando l’ennesimo gesto vigliacco ai danni di chi si impegna a educare i ragazzi e a rendere migliore il nostro territorio. Siamo vicini ai ragazzi e ai capi del gruppo “Ramacca 1” e li sosterremo nel loro impegno quotidiano”. Il Comitato Regionale dell’AGESCI Sicilia

