Sciopero aerei, oggi voli a rischio: tutti gli orari

Sciopero aerei previsto per la giornata di oggi: tutte le informazioni utili sugli orari della protesta, sulle compagnie coinvolte e sulle modalità di viaggio.

Sciopero aerei previsto per oggi martedì 14 gennaio 2020. A fermarsi, in tutta Italia, saranno diverse aziende e compagnie del settore: la conferma arriva da una nota pubblicata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta. Il motivo della protesta sarebbe legato a gravi inefficienze del sistema, che reiterate stanno comportando non pochi disagi per tutti coloro che lavorano nel settore dei trasporti. Vediamo ora i dettagli dello sciopero previsto per la giornata di oggi, le compagnie interessate e gli orari della protesta.

Sciopero aerei: le compagnie interessate

AirItaly, Alitalia, Easyjet sono solo alcune delle compagnie aree che hanno deciso di aderire allo sciopero previsto per oggi, martedì 14 gennaio 2020. Per tutti coloro i quali sono in partenza o prevedono di partire in giornata, si consiglia di collegarsi al più presto al sito della compagnia aerea prescelta per viaggiare, consultare la lista dei voli cancellati o di informarsi su eventuali ritardi. Lo sciopero aerei di oggi 14 gennaio dovrebbe riguardare esclusivamente quattro ore della giornata: dalle ore 13 alle ore 17. Nelle stesse ore, è previsto anche uno sciopero del personale dell’Enav, che riguarderà la maggior parte degli aeroporti di tutta la nostra Penisola.

Sciopero aerei: la situazione di Alitalia

La compagnia aerea Alitalia ha pubblicato una lista dei voli cancellati sul proprio sito. Fa sapere anche che, per evitare troppi disagi ai viaggiatori che hanno scelto la compagnia, i voli cancellati saranno riprogrammati nella medesima giornata, tramite un impiego straordinario di ulteriori mezzi aerei. Si consiglia, tuttavia, di verificare con largo anticipo lo stato dei voli per evitare di incorrere in ulteriori problemi. Sarà cura, infatti, dei passeggeri controllare il nuovo volo nel quale si è stati inseriti. Sarà inoltre possibile richiedere un rimborso, in caso di cancellazione o di ritardo superiore alle 5 ore, secondo le modalità stabilite dalla compagnia e consultabili sul sito web.