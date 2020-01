Corri Catania 2020, inizia il riscaldamento: svelata la data d’inizio

"Catania corre per Catania". Con questo slogan, gli organizzatori organizzano ormai da tanti anni la manifestazione sportiva di solidarietà più amata da catanesi e non. L'edizione 2020 entra nel vivo.

Mancano meno di quattro mesi all’edizione 2020 della Corri Catania. Nei giorni scorsi il sindaco Salvo Pogliese ha ricevuto gli organizzatori dell’evento assieme all’assessore allo Sport Sergio Parisi e al vice-sindaco Roberto Bonaccorsi.

La corsa di solidarietà, che da molti anni ormai si tiene nel pieno della primavera catanese, è in programma per domenica 10 maggio, mentre tre giorni prima, il 7 maggio, verrà allestito anche il Corri Catania Village, per intensificare la promozione dell’evento. Gli organizzatori sono già da tempo impegnati nella sistemazione dei numerosi dettagli, dal percorso alle magliette solidali, che ogni anno permettono a migliaia di cittadini di prendere parte all’evento sportivo di beneficenza più amato della città. Nel 2019 l’obiettivo sostenuto da Corri Catania è stato “La Scuola della Nascita” al Dipartimento Materno Infantile del Garibaldi Nesima, diretto dal prof. Giuseppe Ettore, un progetto che si completerà nelle prossime settimane con un’area polifunzionale per le future mamme e per la gestione dei neonati.

Per il 2020, invece, l’obiettivo è un progetto solidale a favore della Croce Rossa Italiana – Comitato di Catania presieduta da Stefano Principato, che a breve verrà svelato in tutti i suoi dettagli. A metà febbraio, invece, partirà l’intensa fase di attività promozionale, fattore chiave del crescente successo della manifestazione.

