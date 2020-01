Sicilia, uomo trovato morto in piazza: mistero sulle cause

L'uomo sarebbe fuggito da una comunità di recupero che frequentava.

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato ieri in piazza Santa Lucia a Siracusa, intorno alle 21:30 di sera. I soccorsi, arrivati quando era già troppo tardi, hanno potuto solo accertare il decesso. L’uomo è stato rinvenuto da un passante, che ha subito allertato i soccorsi e le forze dell’ordine.

Gli agenti della squadra mobile hanno già avviato le indagini per risalire alle cause della morte del 45enne ritrovato. Stando alle informazioni in circolo finora, pare che l’uomo non avesse un lavoro e che spesso frequentasse una comunità di recupero, da cui sarebbe fuggito poche ore prima del ritrovamento.

Gli inquirenti intendono verificare se l’uomo sia rimasto vittima di un’aggressione o se invece ha assunto una dose letale di droga.