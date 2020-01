Lavoro Catania e provincia: le offerte disponibili, gli annunci e le posizioni ancora aperte nel territorio etneo. Ecco tutte le info utili.

Per chi cerca lavoro a Catania e provincia, di seguito riportiamo tutte le opportunità attualmente disponibili. Le aziende e gli esercizi commerciali sono alla ricerca di figure di diverso tipo, per le quali non è necessariamente richiesta la laurea. Ecco quali sono:

Assistenti di volo per Ryanair

Ancora una volta la nota compagnia aerea low costa offre lavoro a Catania e provincia. Nel mese di gennaio e febbraio si terranno infatti dei recruiting day per scegliere nuovo personale di volo. Non è richiesta esperienza pregressa.

Posizioni aperte in STMicroelectronics

L’azienda StMicroelectronics con sede a Catania è tornata ad assumere. Una nuova posizione è stata resa disponibile ieri nel sito ufficiale dell’azienda. Risulta tuttavia ancora possibile candidarsi per altre posizioni.

Stages da Ikea

Ikea a Catania ha reso nuovamente disponibili le offerte di Stages. Le posizioni attualmente disponibili sono: Stage Interior Design, Stage Visual Merchandising, Stage Graphic Design, Stage People Planning, Stage Business Navigation. Per ulteriori informazioni sui requisiti richiesti per ogni posizione, consultare il sito ufficiale.

Assistente alle vendite Clayton

Clayton ricerca addetto alle vendite (ambosessi) a tempo pieno con contratto da 24 ore settimanali che si occupi di gestire le attività di vendita e assistenza al cliente, organizzare e riordinare la merce, carico e scarico merci, allestire le vetrine secondo le indicazioni del visual e contribuire al raggiungimento degli obiettivi economici del punto vendita, nel rispetto delle direttive aziendali.

Sono richiesti: diploma, età minima 19 anni, disponibilità a lavorare su turni con giorno di riposo infrasettimanale, esperienza pregressa nel settore. Completano il profilo ottime capacità organizzative, orientamento all’obiettivo, capacità relazionali e comunicative, flessibilità, motivazione ed elevate capacità di apprendimento. Si offrono formazione in fase di inserimento e possibilità di crescita professionale.

Ricercatori all’Università di Catania

L’Università di Catania ha messo a disposizioni negli ultimi giorni degli avvisi relativi a degli incarichi di ricerca. Bandi per ricercatori erano già stati resi disponibili nei mesi precedenti e alcuni di questi sono ancora attivi.

