Il capoluogo etneo si prepara alla festa della Santuzza con eventi culturali di notevole spessore

Il Palazzo degli Elefanti sarà aperto domenica 12 gennaio a partire dalle 9:30, in via del tutto straordinaria in occasione della festa di Sant’Agata. In tale occasione sarà possibile usufruire di visite guidate dell’edificio a cura dell’Associazione Guide Turistiche Catania. L’iniziativa proseguirà per le due domeniche successive, il 19 e 26 gennaio.