Lotteria Italia: oggi i numeri vincenti

Lotteria Italia: oggi l'estrazione dei numeri vincenti. Ecco dove, quando e premi principali.

L’arrivo della Befana sorriderà anche quest’anno ai vincitori dell’annuale lotteria Italia, per la quale oggi arriveranno i numeri vincenti. Si rinnova così una tradizione del Belpaese, che in questo periodo regala a tanti italiani la possibilità di iniziare l’anno con un sorriso.

A dire il vero, quest’anno i biglietti venduti per la lotteria Italia sono stati pochi: solo 6,7 milioni, un dato che fa segnare un record in negativo. Il montepremi complessivo è comunque cospicuo, si avvicina infatti ai 34 milioni di euro, e per il biglietto vincente la cifra è pari a 5 milioni.

L’estrazione si svolgerà pubblicamente sotto il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di piazza Mastai, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori.

I partecipanti sapranno se il loro biglietto è vincente oggi, lunedì 6 gennaio, quando i numeri verranno estratti nel corso della trasmissione Rai “Soliti ignoti – il ritorno”. Gli eventuali premi di seconda e terza categoria verranno stabiliti dal Comitato, nel numero e nell’importo, poco prima dell’inizio della trasmissione.