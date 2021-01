Stasera in TV: in onda “Midnight in Paris” di Woody Allen

Stasera in TV l'estrazione dei biglietti della Lotteria Italia, ma non solo. In onda Midnight in Paris, film cult e successi del cinema recenti.

Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia [Rai 1, 20:30]: Befana milionaria con la puntata speciale di Soliti Ignoti abbinata alla Lotteria Italia, nell’ambito della quale si svolgerà l’estrazione dei biglietti vincenti. Numerosi ospiti e volti della TV presenti in sala.

Now You See me 2 [Italia 1, 21:20]: Un anno dopo aver ingannato l’FBI e aver conquistato il favore del pubblico con i loro spettacoli di magia alla Robin Hood, i Quattro Cavalieri ritornano con una nuova performance, nella speranza di smascherare le pratiche immorali di un magnate della tecnologia. L’uomo dietro il loro ritorno è Walter Mabry (Daniel Radcliffe), un prodigio della tecnologia che minaccia la vita e la reputazione dei Cavalieri agli occhi del mondo. La loro unica speranza è di mettere in scena una spettacolare esibizione senza precedenti per riabilitare il loro nome e rivelare la mente dietro al complotto.

Midnight in Paris [Iris, 21:20]: Gil e Inez, una giovane coppia di fidanzati americani, si sono accodati ai genitori di lei, in viaggio d’affari, per una breve vacanza a Parigi. Gil è uno sceneggiatore di successo, ma sta faticando non poco per partorire il suo primo romanzo. Una sera che Inez va a ballare con alcuni amici, Gil si concede una lunga passeggiata solitaria per la città e quello che gli succede lo cattura al punto che inizia a uscire da solo ogni sera, attirando su di sé pian piano i legittimi sospetti di Inez e dei suoi genitori.

Dirty Dancing – Balli proibiti [Canale 9, 21:35]: Per una tranquilla vacanza, gli Houseman (padre, madre e due ragazze) si recano negli ameni luoghi della East Coast. Qui la sedicenne Baby Houseman si annoia un po’ e, mentre i clienti dell’albergo si abbandonano alle danze, scopre una sera, nell’ala destinata al personale di servizio, gli scatenati balli di costoro.