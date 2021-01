Lotteria Italia 2021, oggi l’estrazione: i primi vincitori

Come ogni anno, il 6 gennaio è il giorno delle estrazioni della Lotteria Italia 2021. L’estrazione avverrà oggi, alle 20:35, nel corso della trasmissione “I soliti ignoti” condotta da Amadeus su Rai 1. Quest’anno sono stati venduti “solo” 4,6 milioni di biglietti, record negativo dal 1978, come segnala l’agenzia specializzata Agipro. I biglietti vincenti verranno estratti a Roma, alla sala delle lotterie nazionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il giorno 6 gennaio 2021 a partire dalle ore 21:00, alla presenza della Guardia di Finanza. Tuttavia, quest’anno sono stati già estratti i vincitori dei premi giornalieri per un montepremi complessivo di 780mila euro. Il valore del primo premio estratto stasera, invece, è di ben 5 milioni di euro.

Lotteria Italia 2021: i premi

Questo il valore dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020-2021, che come ogni anno ha premi per tre categorie. Di seguito, il valore dei premi per la prima categoria:

1° premio: 5 milioni di euro;

2° premio: 2,5 milioni di euro;

3° premio: 1,5 milioni di euro;

4° premio: 1 milione di euro;

5° premio: 500milla euro.

I biglietti vincenti della seconda categoria, invece, saranno 20, ciascuno del valore di 100mila euro. Infine, verranno estratti i biglietti vincenti della terza categoria. Saranno in tutto 180, dal valore di 20mila euro ciascuno.

Lotteria Italia 2020-2021: i biglietti vincenti

Dal 5 ottobre all’11 dicembre Lotteria Italia ha già distribuito 68 premi giornalieri. Dal 21 al 25 dicembre 2020, invece, ne ha distribuiti 5 da 20mila euro. Di seguito, le matricole dei biglietti vincenti estratti negli scorsi mesi, assieme a data di estrazione, luogo di vendita e vincita.

Lotteria Italia: come incassare i premi

Si ricorda che per incassare i premi si hanno a disposizione 180 giorni e che il biglietto dev’essere conservato integro. Come specifica l’Agenzia Dogane Monopoli, i biglietti vincenti vanno presentati all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., viale del Campo Boario 56/D, – 00154 Roma, o fatti pervenire al medesimo Ufficio Premi, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

I biglietti possono essere presentati anche presso uno sportello dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo. In questo caso, la banca provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed in originale, ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al possessore una ricevuta.