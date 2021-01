Lotteria Italia 2021, fortuna bacia la Sicilia: tutti i biglietti vincenti

Lotteria Italia 2021: tanti i biglietti vincenti acquistati in Sicilia. Ecco dove.

Sicilia protagonista della Lotteria Italia 2021. Nelle scorse ore, di fatto, è stato annunciato in diretta a I Soliti Ignoti su Rai Uno l’elenco completo dei biglietti vincenti e tutti i premi della lotteria per la prima, seconda e terza categoria. L’estrazione ha regalato non poche sorprese.

I biglietti di prima categoria

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2021 va al biglietto E409084 venduto a Pesaro (Pu). Il secondo premio, tuttavia, riguarda la Sicilia. Di fatto questo, da ben 2.000.000 euro , va al tagliando G 162904 venduto a Prizzi, in provincia di Palermo.

Seguono il terzo premio da 1 milione di euro assegnato al biglietto A 066635 venduto a San Gallicano, in provincia di Roma. Infine, il quarto premio da 500 mila euro ed il quinto da 25o mila vanno rispettivamente al tagliando D 114310 (venduto ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino) e al tagliando A 211417 (venduto a Cavarzere, in provincia di Venezia).

I premi riservati dalla Lotteria Italia 2021, tuttavia, non finiscono qui. Di fatto, sono stati messi in campo 25 biglietti vincenti da 50 mila euro e 100 da 25 mila.

I biglietti da 50 mila euro

Ben tre dei biglietti da 50 mila euro sono stati vinti all’interno del territorio della Sicilia ed annunciati dall’Agenzia Dogane e Monopoli. In particolare, le città baciate dalla fortuna sono Messina, Cammarata e Catania. Anche il capoluogo etneo, dunque, è menzionato all’interno della lista.

Ecco i tagliandi:

L 361795 CAMMARATA (AG);

F 496538 MESSINA;

G 239632 CATANIA;

I biglietti da 25 mila euro

L’Agenzia Dogane e Monopoli ha comunicato anche le serie e i numeri dei biglietti di terza categoria della Lotteria Italia 2021: sono quelli da 25 mila euro ciascuno. In questo caso, i biglietti fortunati venduti in Sicilia ammontano a due: sono stati acquistati a Caltanissetta e a Patti. Ecco i tagliandi:

G 250912 PATTI (ME);

M 287774 CALTANISSETTA;

Si ricorda, infine, che i vincitori avranno a disposizione 180 giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei biglietti vincenti sul bollettino di Adm per riscuotere le somme.