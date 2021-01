Lotteria Italia 2021, i biglietti vincenti: scopri se hai vinto

Lotteria Italia 2020 2021. Oggi l'estrazione dei biglietti vincenti in diretta televisiva. Scopri se hai vinto uno dei premi messi in palio stasera.

Si estraggono oggi, mercoledì 6 gennaio, i biglietti vincitori della Lotteria Italia 2021. L’estrazione avviene in diretta televisiva durante la trasmissione “I Soliti Ignoti”, su Rai 1, a partire dalle 20:35, ma i biglietti non verranno estratti prima delle 21.

Stasera si estrarrà l’ambitissimo primo premio da 5 milioni di euro, ma le vincite messe in palio dalla Lotteria Italia 2021 sono numerose. Si va dai premi della prima categoria, compresi tra i 5 milioni e i 500mila euro, a quelli di terza categoria, 180 in tutto, ciascuno del valore di 20mila euro. Inoltre, i concorrenti di quest’anno potranno contare su una concorrenza meno agguerrita. Complice, forse, anche la crisi economica causata dalla situazione sanitaria, sono diminuiti gli italiani che partecipano alla Lotteria Italia 2021. In tutto, tra 2020 e inizio 2021 sono stati staccati “solo 4,6” milioni di biglietti. Si tratta di un record negativo: numeri così bassi non si vedevano dal 1978.

Lotteria Italia 2021: i vincitori in Sicilia

Come anticipato, l’estrazione dei biglietti vincenti non avverrà prima delle 21 di stasera. Tuttavia, c’è già qualche vincitore. Si tratta dei fortunati estratti durante i premi giornalieri, distribuiti dal 5 ottobre 2020 al 25 dicembre. Per la Sicilia, l’unico biglietto vincitore estratto finora è:

L173992 7473165371, estratto a MARSALA (TP) in data 08/12/2020, dal valore di 10.000,00

Non si esclude che possano essere siciliani i possessori dei tre biglietti vincitori venduti online in queste settimane, ma la maggior parte dei 68 vincitori annunciati finora viene, per la legge dei grandi numeri, dalle metropoli, come Roma, Milano o Napoli.

Lotteria Italia 2021: come scoprire se hai vinto

Non tutti hanno la pazienza e l’attenzione di seguire l’intera puntata per scoprire se i propri biglietti hanno vinto un premio. E perché rovinarsi la visione di un bel film, quando è possibile verificare dopo da computer o cellulare in tutta comodità? Per farlo, esistono due modi: