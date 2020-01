Concorso Agenzia delle Entrate: quando il bando?

Concorso Agenzie delle Entrate: nuove assunzioni col nuovo anno. L’Agenzia delle Entrate e quella delle Dogane renderanno disponibili centinaia di posti di lavoro.

Buone nuove sul fronte delle assunzioni per quanto concerne il 2020 appena arrivato. Attraverso diversi concorsi che si terranno quest’anno, coloro che sono alla ricerca di un’occupazione potrebbero ottenerla nel pubblico impiego. In particolare, in seguito all’approvazione del nuovo Dl Fisco, si cercherà personale all’Agenzia delle Entrate e alle Dogane.

Tale ricerca di personale è una diretta conseguenza del recupero da parte del governo di denaro da investire in nuove assunzioni per il potenziamento del campo fiscale. Ecco quindi le informazioni utili per partecipare ai concorsi.

Concorso Agenzie delle Entrate: quando?

Le date non sono ancora certe, ma il concorso dovrebbe svolgersi nel corso del 2020. Secondo quanto risulta, già a partire dal luglio verranno selezionate le prime persone che rivestiranno per sei mesi il ruolo di tirocinanti retribuiti. Alla fine di questo periodo essi saranno sottoposti ad un esame per l’assunzione definitiva. Ancora non si conoscono dettagli precisi relativi alle figure ricercate o per quanto riguarda le date esatte per partecipare al concorso.

Concorso Agenzie delle Entrate: quanti posti disponibili?

Per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate, le assunzioni si aggireranno attorno ai 500 posti. Il motivo di tale campagna di ricerca di personale è principalmente quello di potenziamento dell’area fiscale, soprattutto per il controllo dell’evasione fiscale sul territorio italiano.

Concorso delle Dogane: le info disponibili

Sempre nel quadro del potenziamento delle Agenzie Fiscali, anche le Dogane assumeranno nuovo personale nel 2020. I posti messi a disposizione saranno in questo caso circa 300, secondo quanto risulta.

Per quanto riguarda le date, ancora sono disponibili poche notizie certe in merito. Tuttavia, sembrerebbe che i concorsi saranno due: uno da 200 posti per l’area II e terza fascia retributiva e no da 100 posti per funzionari di area III. Si attendono anche in questo caso, informazioni più dettagliate riguardo i requisiti richiesti ai partecipanti. Probabilmente nei prossimi mesi, sarà anche chiarito come poter avanzare domanda di partecipazione al concorso.

