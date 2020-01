Catania, distrutta fioriera in via Etnea: ipotesi scontro con auto

Trovata distrutta una delle fioriere di protezione in via Etnea. Ancora da accertare la dinamica dell'accaduto, si sospetta l'impatto con un'autovettura.

Passeggiando lungo la via Etnea questa mattina ci si può imbattere in una delle fioriere in cemento del tutto distrutta e circondata dal nastro bianco e rosso di protezione. La fioriera sarebbe una di quelle situate all’altezza dell’incrocio con piazza Stesicoro, in corrispondenza delle strisce per l’attraversamento pedonale. Sebbene non sia ancora stata chiarita la dinamica dell’accaduto, stando a quanto segnalato da un lettore la fioriera sembrerebbe essere stata travolta e distrutta da un’ auto.

E dire che le fioriere, istallate poco tempo fa su tutta la strada, avrebbero una funzione di sicurezza, oltre che di puro abbellimento urbano. Infatti, pur consentendo comunque il passaggio dei soli mezzi autorizzati, le fioriere dovrebbero rappresentare una barriera per gli automobilisti e uno strumento di protezione per i pedoni che si trovano a passeggiare nella Ztl. Questo, tuttavia, soltanto in teoria, visto che non soltanto il transito di veicoli in via Etnea continua a essere quotidianamente altissimo, ma anche che la spregiudicatezza degli automobilisti catanesi non conosce spesso alcun limite.