Stasera in Tv: “Dirty Dancing” e “Il Mago di Oz”

Per cominciare il 2020 e smaltire le fatiche del Capodanno niente di meglio di un tuffo nel passato con tanti classici, e non solo, da non perdere. Ecco la programmazione dell'1 gennaio.

Dirty Dancing – Balli proibiti [Italia uno, 21.26]: Per una tranquilla vacanza, gli Houseman si recano negli ameni luoghi della East Coast. Qui la sedicenne Baby Houseman si annoia un pò e, mentre i clienti dell’albergo si abbandonano alle danze, scopre una sera, nell’ala destinata al personale di servizio, gli scatenati balli proibiti di costoro. In una serata che Italia Uno dedica agli anni ’80 e alla danza, il film è preceduto da “Flashdance” e seguito da “Footloose”.

Il Mago di Oz [Paramount Channel, 21.10]: Un classico della storia del cinema, con J. Garland, celebre anche per la canzone “Over the rainbow”. Un ciclone porta la piccola Doroty nel magico mondo di Oz.

Balla coi lupi [TV8, 21.30]: Il tenente John Dumbar (Kevin Costner) diventa suo malgrado un eroe di guerra; in premio riceve il cavallo Sisko e l’autorizzazione a scegliere la sua prossima destinazione. Dumbar chiede di essere mandato in un avamposto della frontiera indiana, in territorio Sioux. Ha inizio per lui un periodo che lo cambierà profondamente e lo farà rinascere come un uomo nuovo nella tribù di Uccello Scalciante e Vento nei Capelli.

Angry birds – il film [Rai3, 21.20]: Red, Chuck e Bomb, sono tre degli uccelli arrabbiati e non volanti che vivono in una paradisiaca isola. La loro routine viene però sconvolta dall’arrivo di un gruppo di maialini verdi dalle intenzioni poco nobili. Toccherà ai tre prodigarsi per salvare la loro specie.