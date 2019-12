Stasera in TV: Il discorso del Presidente Mattarella, Gli aristogatti e L’anno che verrà

Per chiudere questo 2019 possiamo scegliere tra una grande varietà di programmi, dai classici show dedicati al countdown di inizio anno, fino a film classici e intramontabili, compresi i cartoni Disney. Ecco la programmazione del 31 dicembre.

Alle ore 20.30, su reti unificate, sia Rai che Mediaset sarà trasmesso da Palazzo Quirinale il tradizionale messaggio di fine anno del Presidnete della Repubblica Sergio Mattarella. A seguire una ricca programmazione:

L’anno che verrà [Rai 1, 21.00]: appuntamento in prima serata giunto ormai alla 17ma edizione, si tratta della tradizionale festa di Rai1 dedicata al Capodanno, anche quest’anno realizzata in collaborazione con la Regione Basilicata. Il programma accompagnerà il pubblico di Rai1 verso il nuovo anno e come sempre sarà una grande serata fatta di musica, grandi ospiti, emozioni e sorprese per salutare il 2019 e festeggiare l’arrivo del 2020.

The Blues Brothers [Italia Uno, 19.26]: serata all’insegna degli anni ’80. Prima il film i fratelli Blue in una missione per ricostituire la vecchia “Blues Brothers Band”, organizzare un concerto e con il ricavato pagare gli arretrati delle tasse di un orfanotrofio in difficoltà. A seguire un altro cult anni ’80: “Ghostbusters”- Gli acchiappafantasmi.

Gli Aristogatti [Rai2, 21.20]: Parigi 1810, una gatta di nome Duchessa e i suoi tre cuccioli sono gli unici eredi di una vecchia attrice parigina. Il domestico non accetta di buon occhio la cosa e cercherà in tutti modi di eliminare i poveri gatti.

Blade Runner – The final cut [Canale 20, 21.04]: Los Angeles in futuro prossimo. Un ex detective della polizia, specializzato nella caccia e nel “ritiro” di replicanti ribelli, viene richiamato in servizio per scovarne quattro, evasi da una colonia extraterrestre. Questa volta, la sua vita ne uscirà del tutto cambiata.