Meteo, diramata allerta gialla: pioggia e gelo su Sicilia orientale

Il bollettino della Protezione civile dirama l'allerta gialla per la giornata di oggi in tutta la parte orientale dell'Isola: previste piogge e nubi sparse.

Temperature gelide e non poche nuvole: la Sicilia ormai già da quasi un mese è entrata in pieno inverno, senza tuttavia abbandonare del tutto le giornate soleggiate che rendono unico l’inverno isolano. Tuttavia, il penultimo giorno dell’anno sarà tutt’altro che pieno di momenti soleggiati.

Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato l’allerta gialla in alcune province della Sicilia, per la giornata di oggi, lunedì 30 dicembre. In particolare, è la Sicilia orientale ad essere a rischio meteo-idrogeologico ed idraulico.

A Catania si prevede una giornata con nubi sparse e piogge isolate (con il rischio di precipitazioni del 50%), le quali si concentreranno la maggior parte nelle ore centrali della giornata. Piogge che si intensificano anche tra il ragusano e il siracusano. La probabilità di precipitazioni più alta, tuttavia, si registra Palermo.

Le temperature minime sicule si registrano ad Enna, dove si toccheranno i -3°C; segue Ragusa con 0°C come minima. Gelo invernale di fine anno che colpisce anche la provincia di Caltanissetta con 1°C e Agrigento con 3°C. Le massime si registrano, invece, a Palermo, Catania, Trapani e Messina (11°C).