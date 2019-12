Cerco lavoro Catania: le opportunità in città e provincia

Sono numerose le offerte di lavoro disponibili nel territorio di Catania e provincia: ecco le principali tra quelle attualmente aperte.

Cerco lavoro Catania – Le offerte di lavoro presenti sul territorio di Catania e provincia sono numerose. Tra settore pubblico e privato, è possibile trovare diverse alternative che potrebbero interessare numerose persone. Ecco dunque le principali offerte al momento ancora attive.

Cerco lavoro Catania: Installazione piscine

L’azienda Acquapura group è alla ricerca di personale da impiegare nel ruolo di collaboratore per installare piscine, impianti idraulici e per lavori edili di vario genere. Si ricercano risorse qualificate e con esperienza nel settore. Per informazioni più approfondite su questa offerta di lavoro e per inviare la propria candidatura, si consiglia di visitare il sito dell’azienda.

Cerco lavoro Catania: Agente Junior

Tra le offerte di lavoro disponibili a Catania, è presente anche quella dell’azienda 3g spa. L’impresa è alla ricerca di una risorsa da impiegare in qualità di agente junior addetto alla promozione/vendita/assistenza post-vendita.

Tra i requisiti necessari: l’età deve essere tra i 25 e i 40 anni, la risorsa deve essere automunita e possedere il diploma o la laurea. Inoltre, si richiede professionalità, motivazione e una spiccata attitudine commerciale. Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il sito dell’azienda.

Cerco lavoro Catania: Agente Tecnocasa

L’agenzia Tecnocasa è alla ricerca di personale da impiegare nella propria azienda a seguito di uno stage iniziale. Si ricercano giovani motivati, automuniti e volenterosi da inquadrare con partita IVA e abilitazione alla professione di Agente Immobiliare. Si offre un fisso mensile e provvigioni sulla produzione effettuata.

Cerco lavoro Catania: Operatore Telemarketing da casa

L’azienda Martingale Risk Italia è alla ricerca di personale che sarà incaricato di svolgere un lavoro interamente da casa. Si richiede la disponibilità part time di 3 ore al giorno dal lunedì al venerdì, la mattina o il pomeriggio.

Tra i requisiti, la risorsa deve possedere un PC con sistema operativo Windows, cuffie con microfono e linea Adsl illimitata. In aggiunta, si richiede esperienza nel settore della vendita telefonica, il diploma di maturità, massima serietà e ottime capacità comunicative. L’azienda offre un regolare contratto e un fisso mensile più le provvigioni e i bonus. L’inserimento è immediato ed è prevista una formazione iniziale da remoto.