Meteo Sicilia, in arrivo piogge e venti forti: allerta gialla su Catania

La protezione civile in vigilanza sulle condizioni meteo sulla Sicilia: si prevede vento forte, soprattutto nella parte nord-orientale della Sicilia.

Siamo entrati ufficialmente nella stagione invernale con la giornata di ieri, 22 dicembre, inaugurata dal solstizio d’inverno. Nel giorno più corto dell’anno, il freddo e i forti venti invernali si sono già presentati.

Ed è proprio il forte vento di burrasca a rendersi protagonista delle previsioni meteo sulla Sicilia, tanto da portare il Dipartimento regionale della Protezione civile a diramare l’allerta gialla in alcune provincie siciliane. Non tocca a Catania che, pur restando al livello verde di allerta, dovrà comunque tenere in considerazione il vento durante l’intera giornata di oggi, lunedì 23 dicembre.

Giornata che prevede il cielo prevalentemente sereno, senza ulteriori nubi o rovesci (anche se già nella prima mattinata si sono registrate deboli precipitazioni). L’unica cosa a cui fare attenzione – e che verrà monitorata dalla protezione civile – è la situazione del vento che soffierà molto forte sulla provincia di Catania. Le temperature, invece, toccheranno come minime 14° e come massime 18°.