Concorsi 2019: i bandi in scadenza

Concorsi 2019 – Tanti bandi per il pubblico impiego in scadenza con la fine dell’anno. Tutte le informazioni su requisiti, domande di partecipazione e scadenze.

Poco più di dieci giorni e il 2020 sarà realtà. Chi è da tempo alla ricerca di un impiego spererà di trovare a partire dal prossimo anno un posto stabile e ben retribuito, magari nel settore pubblico. Ecco quindi i principali concorsi pubblici in arrivo nel 2020 e quelli ancora attivi per gli ultimi giorni del 2019.

Concorsi 2019: Agenzia delle Entrate

Il triennio 2020-2022 sembra particolarmente fitto per l’Agenzia delle Entrate, che dovrebbe pubblicare diversi concorsi pubblici a partire dai primi mesi del 2020. L’obiettivo sarebbe al momento quello di assumere circa 2600 persone, suddivisi tra 2300 impiegati e 300 dirigenti.

Concorsi 2019: M agistratura

Opportunità di spessore per coloro che desiderano una carriera nell’ambito giuristico tramite i concorsi pubblici. Con la Gazzetta Ufficiale del 19 novembre nella sezione Concorsi ed Esami, è indetto un concorso, per esami, a 310 posti di magistrato ordinario. Mancano pochi giorni alla scadenza del bando e per chi intende partecipare si tratta dell’ultimo treno.

Concorsi 2019: Ata, più di 11mila assunzioni in arrivo

Domande da inviare entro il 31 dicembre 2019 per partecipare al bando indetto dal Miur relativo al Concorso Ata, che prevede l’assunzione di 11.263 addetti alle pulizie. Il concorso è aperto a tutti coloro che hanno accumulato un esperienza di almeno dieci anni presso istituzioni scolastiche statali con mansioni relative a servizi di pulizia. Per partecipare è necessario avere il diploma di licenza media e altri requisiti generici di partecipazione, quali la cittadinanza italiana o godere dei diritti civili e politici. I posti sono distribuiti a base regionale e i candidati selezionati verranno assunti a tempo indeterminato.

Concorsi 2019: Inps

Tra i concorsi pubblici 2019, quello dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è sicuramente il più atteso. Stando alle ultime indiscrezioni, il bando dovrebbe essere pubblicato entro la fine di questo mese.

L’INPS dovrebbe assumere circa 2000 persone e il concorso dovrebbe prevedere posti per laureati (tra cui, medici e avvocati) ma anche diplomati. Per maggiori dettagli, però, sarà necessario attendere la pubblicazione del bando.