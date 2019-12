CALCIO CATANIA – Catanzaro battuto 1-0: il goal di Biagianti vale la semifinale [VIDEO]

Con la rete del capitano i rossazzurri accedono alla semifinale di Coppa Italia di Serie C dove affronteranno la Ternana.

Un gol di capitan Biagianti, in mischia alla mezzora del secondo tempo, permette al Catania di avanzare in Coppa Italia di Serie C. La squadra di Lucarelli ha conquistato la qualificazione sul campo di Catanzaro compiendo una vera e propria impresa – a domicilio – visti i tanti impegni ravvicinati, tra recuperi di campionato e la coppa, appunto. Una gioia per i tifosi catanesi, e in particolare per i sette in trasferta che hanno assistito alla vittoria degli etnei al Ceravolo.

In semifinale i rossazzurri giocheranno contro la Ternana al meglio di due partite. L’andata si dovrebbe disputare il prossimo 29 gennaio allo stadio Liberati di Terni, mentre il match di ritorno è previsto per il 12 febbraio allo stadio Massimino di Catania.