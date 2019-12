Catania, il Comune corre ai ripari: telecamere sull’altarino di via Dusmet contro i vandali

Dopo i numerosi atti di vandalismo ai danni dell'altarino di Via Dusmet, l'Amministrazione comunale di Catania ha deciso di posizionare delle telecamere di videosorveglianza a protezione della struttura. Si spera in questo modo di fermare il vandalismo sulla struttura.

Negli ultimi tempi, l’altarino di Sant’Agata in via Dusmet, è stato più volte oggetto di atti vandalici da parte di ignoti: da qui la decisione di tutelarlo tramite apposito sistema di video sorveglianza, installato proprio per impedire nuove profanazioni. Sabato 21 dicembre alle ore 11 e 30 nell’arcivescovado di via Vittorio Emanuele 159, il sindaco Salvo Pogliese con l’arcivescovo Metropolita Salvatore Gristina, il presidente del comitato dei festeggiamenti agatini Riccardo Tomasello con quello onorario Luigi Maina, presenteranno il programma ufficiale delle manifestazioni di Sant’Agata 2020. Poco prima, alle ore 11, nell’altarino dedicato alla Santa Patrona, in via Dusmet, verrà consegnato l’impianto di video sorveglianza per tutelare il manufatto dagli atti di vandalismo che più volte si sono verificati.