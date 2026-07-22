Non danno tregua gli incendi in provincia di Catania. Il bilancio fornito dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco evidenzia un quadro critico, dominato da un’elevata densità di interventi legati alla combustione di sterpaglie e macchia mediterranea.

​Il bilancio delle operazioni: oltre 100 chiamate di soccorso

​Nella sola fascia oraria compresa tra le 08:00 e le 18:00 del 22 luglio 2026, i pompieri hanno fronteggiato un volume massiccio di emergenze su tutto il territorio:

​28 interventi conclusi : le squadre hanno domato e messo in sicurezza numerose aree colpite dal fuoco;

: le squadre hanno domato e messo in sicurezza numerose aree colpite dal fuoco; ​19 interventi in corso : diverse operazioni di spegnimento risultavano ancora attive nel tardo pomeriggio;

: diverse operazioni di spegnimento risultavano ancora attive nel tardo pomeriggio; ​55 interventi in attesa: decine di segnalazioni restano da espletare, a conferma dell’elevata saturazione del servizio.

​Le zone più colpite e i Comuni critici

​I roghi di maggiore entità e complessità si sono concentrati nella zona Sud del capoluogo etneo e nei territori comunali di Castiglione di Sicilia, Belpasso e Misterbianco. Per contenere l’avanzata delle fiamme sono state mobilitate molteplici squadre operative, supportate da 2 autobotti di rincalzo.

​Inoltre, roghi di rilevante criticità si sono registrati anche a Militello in Val di Catania e nel territorio di Ragalna, precisamente in Vico Leonardi.

Massima allerta su tutto il territorio provinciale

​I dati confermano uno stato di forte sollecitazione per il sistema di soccorso. La prevalenza di incendi di vegetazione e sterpaglie, favorita dal clima asciutto e dalle temperature elevate, mantiene altissimo il livello di attenzione e la frequenza delle uscite dei reparti operativi.