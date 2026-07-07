Imparare la prevenzione divertendosi, scoprendo il valore del volontariato e il ruolo di chi ogni giorno lavora per aiutare gli altri. È questo il messaggio lanciato a Librino, dove circa cento bambini e bambine hanno partecipato a una mattinata dedicata alla cultura della Protezione Civile, organizzata nell’ambito delle attività del Grest dalla Misericordia di Librino, con il coinvolgimento anche dei piccoli dell’Associazione H2O. Un appuntamento pensato per avvicinare le nuove generazioni ai temi della sicurezza, della solidarietà e della collaborazione tra cittadini e istituzioni, attraverso un percorso fatto di dimostrazioni pratiche e momenti di condivisione.

A Librino una giornata per avvicinare i più piccoli alla prevenzione

La Protezione Civile entra nelle attività dei bambini con un approccio educativo e coinvolgente. Durante l’iniziativa, i giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere più da vicino il funzionamento del sistema comunale di emergenza e il ruolo fondamentale svolto dai volontari sul territorio. A raccontare ai bambini l’importanza della prevenzione è stato l’assessore comunale alla Protezione Civile Daniele Bottino, che ha illustrato come la sicurezza di una comunità non dipenda soltanto dagli interventi durante le emergenze, ma anche dalla capacità di informare e preparare i cittadini fin da piccoli. Un’occasione per trasmettere valori come responsabilità, partecipazione e attenzione verso il prossimo, trasformando la formazione in un momento di apprendimento concreto e accessibile.

Le unità cinofile protagoniste della dimostrazione dei volontari Magnavis

Tra i momenti più apprezzati dai bambini c’è stata la dimostrazione dell’Associazione Magnavis di Catania, che ha portato a Librino le proprie unità cinofile impegnate nelle attività di ricerca e recupero delle persone disperse. I volontari hanno spiegato ai partecipanti come vengono addestrati i cani da soccorso e quanto sia importante il loro contributo durante le operazioni di emergenza. Grande entusiasmo ha accompagnato la simulazione pratica, durante la quale gli animali hanno mostrato le tecniche utilizzate per individuare una persona in difficoltà. Un’esperienza che ha permesso ai bambini di comprendere, attraverso un esempio concreto, il valore della collaborazione tra uomo e animale e il ruolo fondamentale che queste unità specializzate possono avere nei momenti più delicati.

Antincendio e simulazioni: i bambini diventano protagonisti con Le Aquile

La giornata è proseguita con le attività organizzate dai volontari de Le Aquile di Catania, che hanno introdotto i bambini al mondo dell’antincendio boschivo. Attraverso spiegazioni semplici e dimostrazioni pratiche, i partecipanti hanno potuto conoscere le attrezzature utilizzate durante gli interventi e le principali tecniche per affrontare situazioni di rischio. Il momento più coinvolgente è stata la simulazione di spegnimento di un incendio, realizzata in sicurezza con il supporto dei volontari e attraverso l’utilizzo di un mezzo antincendio. Un’esperienza che ha trasformato i piccoli partecipanti in protagonisti attivi, permettendo loro di comprendere quanto siano importanti preparazione, attenzione e lavoro di squadra nella gestione delle emergenze.

Educazione alla sicurezza: investire nei giovani per costruire comunità più consapevoli

L’iniziativa di Librino rappresenta un esempio di come la Protezione Civile possa svolgere un ruolo che va oltre la gestione delle emergenze, diventando anche uno strumento di educazione civica. Attraverso incontri e attività dedicate ai più giovani, infatti, si contribuisce a costruire una maggiore consapevolezza sui rischi e sui comportamenti corretti da adottare in caso di necessità:

“L’iniziativa ha offerto ai più piccoli l’opportunità di conoscere e comprendere i valori della solidarietà, del senso di responsabilità e della partecipazione civica”, ha sottolineato l’assessore Daniele Bottino, evidenziando come la prevenzione rappresenti una delle principali strategie per rendere una comunità più preparata e resiliente.

Una mattinata di formazione e divertimento che ha lasciato ai bambini non soltanto un ricordo positivo, ma anche un importante messaggio: la sicurezza nasce dalla conoscenza e dalla collaborazione di tutti.