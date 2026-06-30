Giornate da bollino rosso sul fronte meteo per la città di Catania. La Protezione Civile comunale ha diffuso il bollettino di allerta numero 127, che introduce misure speciali a partire dalla mezzanotte di martedì 30 giugno e per le successive 48 ore, estendendo la validità dei provvedimenti fino alla giornata di mercoledì 1° luglio. Il quadro previsionale tratteggiato dagli esperti segnala una convergenza di fattori critici che mettono in stato di massima attenzione i sistemi di soccorso locali, con un rischio incendi stimato a un livello di pericolosità alta e uno stato di preallerta operativo su tutto il territorio.

In concomitanza con il pericolo roghi, il bollettino ufficiale evidenzia l’arrivo di un’ondata di calore classificata di Livello 3 (Codice Rosso). Questa tipologia di allarme scatta esclusivamente in presenza di condizioni atmosferiche estreme a elevato rischio che si protraggono per tre o più giorni consecutivi. La persistenza del caldo torrido può determinare effetti negativi non soltanto sui soggetti tradizionalmente fragili, come anziani, bambini molto piccoli e malati cronici, ma anche sulla salute di persone sane e attive.

Le raccomandazioni alla cittadinanza e i consigli per i soggetti fragili

A fronte di questa emergenza climatica, l’Amministrazione Comunale di Catania ha rivolto un invito alla massima cautela a tutta la cittadinanza. La Protezione Civile raccomanda in modo particolare di evitare o ridurre l’esposizione all’aria aperta durante le ore centrali e più critiche della giornata, nello specifico nella fascia oraria compresa tra le ore 11:00 e le ore 18:00. Il consiglio principale resta quello di rimanere in ambienti freschi, mantenere una regolare idratazione e prestare attenzione ai soggetti vulnerabili.

Al fine di fronteggiare tempestivamente eventuali situazioni di emergenza, il Comune ha ricordato i canali di comunicazione diretti con i soccorsi. I cittadini possono segnalare le criticità contattando il Centro Segnalazioni Emergenze comunale presso la Sala Operativa della Polizia Municipale ai numeri telefonici 095-7424212 oppure 095-7424224. In alternativa, per qualsiasi emergenza, resta sempre attivo il Numero Unico di Emergenza 112.

Il piano dei servizi sociali: aria condizionata per i senza fissa dimora alla Plaia

L’ondata di calore estiva impone interventi mirati anche sul fronte dell’inclusione e del supporto alle fasce di popolazione più esposte ai rischi della strada. Per questa ragione, l’assessorato ai Servizi Sociali di Palazzo degli Elefanti ha predisposto un piano straordinario di accoglienza dedicato interamente alle persone senza fissa dimora.

La struttura individuata per offrire un rifugio climatizzato durante le ore di soleggiamento più intenso è la Stazione di Posta di Plaia. I locali, interamente dotati di impianto di aria condizionata, si trovano in un’area attigua alla Biblioteca Sordi (negli spazi dell’ex Cine Concordia). Questo spazio pubblico rimarrà aperto e accessibile come presidio di solidarietà e protezione, garantendo un riparo sicuro dagli effetti potenzialmente letali delle temperature estreme di questi giorni.