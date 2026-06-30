Si sono concluse nel migliore dei modi e nel giro di pochissimo tempo le ore di grande apprensione per le sorti di Chiara Sapienza, la studentessa iscritta al Dipartimento di Scienze Umanistiche (Disum) dell’Università di Catania della quale si erano perse le tracce. La giovane è stata ritrovata, è tornata a casa e sta bene.

La notizia del suo rintracciamento ha immediatamente fatto il giro della comunità universitaria e dei social, ponendo fine alla mobilitazione e ai tantissimi appelli che erano stati lanciati da amici, compagni di corso e conoscenti non appena si era diffuso l’allarme sul suo mancato rientro.

Il sospiro di sollievo

A dare la conferma ufficiale del lieto fine, rassicurando le centinaia di persone che avevano condiviso la richiesta d’aiuto nelle ore precedenti, è stata una persona vicina alla ragazza:

“Volevo rincuorare tutti gli amici e conoscenti comunicando che, ringraziando Dio, la nostra Chiara Sapienza è a casa e sta bene. Ci hai fatto prendere un bello spavento”.