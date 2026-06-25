Una notte di violenza ha scosso Catania, tra spari in strada e un giovane rimasto ferito in un agguato avvenuto nella zona di piazza Risorgimento. Un 25enne è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba in via Curia ed è stato trasportato all’ospedale Garibaldi Centro, mentre poche ore prima o nello stesso arco temporale, nella zona di Librino, sono stati segnalati ulteriori colpi d’arma da fuoco esplosi in strada. Due episodi distinti che hanno immediatamente attivato l’intervento delle forze dell’ordine e aperto una complessa attività investigativa per chiarire dinamica, eventuali collegamenti e responsabilità.

Il ferimento in via Curia e l’intervento dei soccorsi

La notte tra le strade di Catania è stata segnata da un nuovo episodio di violenza armata in via Curia, nei pressi della zona di piazza Risorgimento, dove un giovane di 25 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba destra. La vittima è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Garibaldi Centro, dove i medici hanno provveduto alle cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno immediatamente avviato i rilievi tecnici e recuperato tre bossoli, elemento che lascia ipotizzare un’esplosione di colpi avvenuta in strada. Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, verificando eventuali testimonianze e immagini di videosorveglianza utili a risalire all’autore o agli autori dell’agguato.

Spari anche a Librino e quadro investigativo ancora aperto

A rendere ancora più complessa la ricostruzione della serata è un secondo episodio avvenuto a distanza di poco tempo nella zona di viale Biagio Pecorino, a Librino, dove diverse segnalazioni giunte alla sala operativa della Questura hanno riferito l’esplosione di colpi d’arma da fuoco in strada. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato, che hanno avviato le verifiche per accertare l’effettiva entità dell’accaduto e raccogliere elementi utili alle indagini. Al momento non è chiaro se i due episodi siano collegati, ma entrambi sono al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per delineare un quadro completo della notte di spari che ha scosso la città e alimentato preoccupazione tra i residenti delle aree coinvolte.