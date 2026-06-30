Ore di apprensione per la scomparsa di Chiara Sapienza, studentessa del corso di Laurea in Lingue (L-11) del Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) dell’Università di Catania. Secondo le informazioni diffuse dai conoscenti, la giovane si è allontanata dalla propria abitazione nella giornata di ieri e da allora non ha più fatto ritorno. L’ultimo avvistamento risalirebbe al Monastero dei Benedettini.

Scomparsa della studentessa: cosa si sa

Stando alle informazioni rese note nell’appello condiviso nelle ultime ore, Chiara Sapienza, residente a San Gregorio di Catania, si sarebbe allontanata da casa nella giornata di ieri senza fare rientro nemmeno durante la notte. Al momento, familiari e conoscenti riferiscono di non avere sue notizie e stanno chiedendo la massima collaborazione per favorirne il ritrovamento.

L’ultimo avvistamento

Secondo quanto riportato nell’appello, l’ultimo avvistamento della giovane sarebbe avvenuto ieri presso il Monastero dei Benedettini di Catania, sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sui suoi successivi spostamenti.

L’appello alla cittadinanza

Nell’appello viene inoltre evidenziato che la studentessa è non vedente e che si troverebbe da sola. Per questo motivo viene rivolto un invito a chiunque dovesse avvistarla a contattare immediatamente le autorità competenti, evitando di diffondere informazioni non verificate e contribuendo così a rendere più efficaci le operazioni di ricerca.

L’invito a condividere informazioni utili

In queste situazioni la tempestività delle segnalazioni può risultare determinante. Chiunque abbia informazioni utili o ritenga di aver visto la giovane è invitato a rivolgersi esclusivamente alle forze dell’ordine, fornendo indicazioni precise su luogo e orario dell’eventuale avvistamento. LiveUnict seguirà l’evolversi della vicenda e aggiornerà i lettori qualora dovessero emergere comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti o della famiglia.