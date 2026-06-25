Nella giornata di ieri, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare custodiale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania al termine degli interrogatori preventivi, nei confronti di 10 soggetti.

Gli indagati, allo stato e ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, sono ritenuti gravemente indiziati dei reati di cessione e acquisto di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile di Catania, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, con il supporto degli omologhi uffici di Palermo e Reggio Calabria. L’operazione fa seguito agli interrogatori preventivi del 18 giugno u.s. e si collega a un precedente provvedimento cautelare eseguito lo scorso 8 giugno nei confronti di 20 soggetti.