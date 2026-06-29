Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare all’Erasmus italiano, il programma di mobilità avviato grazie al fondo speciale istituito dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). L’iniziativa, a cui l’ateneo etneo aderisce attivamente, nasce con l’obiettivo strategico di definire percorsi di studio fortemente innovativi, capaci di promuovere l’interdisciplinarietà e la flessibilità dell’offerta formativa, rafforzando al contempo l’integrazione e la naturale complementarità tra le diverse università del Paese.

Il meccanismo alla base del progetto ricalca il modello del celebre programma europeo, declinandolo però all’interno dei confini italiani. Grazie a questa formula, gli studenti e le studentesse di Unict avranno la possibilità di arricchire il proprio curriculum accademico frequentando corsi ufficiali e sostenendo i relativi esami di profitto in un ateneo partner diverso da quello di appartenenza. L’esperienza di studio fuori sede potrà avere una durata compresa tra i tre e i sei mesi, garantendo il successivo riconoscimento e la convalida dei crediti formativi universitari (CFU) acquisiti nella sede ospitante direttamente nella propria carriera a Catania.

Destinatari della misura e requisiti economici richiesti

L’opportunità si rivolge nello specifico alle persone regolarmente iscritte in corso e a tempo pieno ai corsi di laurea magistrale (sia biennali sia a ciclo unico) del nostro Ateneo per l’anno accademico 2025/2026. L’amministrazione ha fissato precisi paletti economici per poter concorrere all’assegnazione dei contributi finanziari. I candidati dovranno infatti essere in possesso, alla data di scadenza del bando, di un’attestazione ISEE 2025 non superiore alla soglia massima di 50.000 euro, requisito fondamentale per poter beneficiare della borsa di studio, il cui ammontare può raggiungere un massimo di 1.000 euro mensili a supporto delle spese di trasferimento e alloggio.

Il contingente complessivo prevede un totale di 287 posti disponibili, di cui ben 285 coperti da borsa di studio.

La ripartizione dei posti disponibili per ateneo:

Come presentare la candidatura online e scadenza del bando

La procedura per l’invio delle domande di partecipazione è interamente digitalizzata per facilitare l’accesso alla selezione. Le persone interessate a vivere questa esperienza di mobilità nazionale dovranno trasmettere la propria candidatura esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi dedicati all’interno del portale studenti Smart_Edu.

I sistemi informatici rimarranno aperti per la ricezione delle istanze fino al prossimo 20 luglio 2026, con il termine ultimo per l’invio definitivo fissato tassativamente alle ore 12:00 della stessa giornata. Oltre tale orario non saranno ammesse ulteriori integrazioni o domande tardive.