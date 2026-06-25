Aggiornamento 25 Giugno 2026 ore 15:00: Alla luce delle precisazioni ufficiali fornite alla nostra redazione dall’Aeronautica Militare, si rende necessario integrare le informazioni inizialmente pubblicate in merito al forte rombo avvertito nella serata di ieri tra Catania e diversi comuni della provincia etnea.

Un rombo improvviso avvertito in tutta la provincia

Per diversi minuti, tra Catania e la sua provincia, nessuno è riuscito a capire cosa stesse accadendo. Un forte rombo improvviso, percepito in decine di comuni dell’area etnea, ha alimentato ipotesi e preoccupazioni, spingendo centinaia di cittadini a cercare risposte tra telefonate ai soccorsi e messaggi sui social. Erano circa le 21:30 quando il rumore ha attraversato i cieli del territorio etneo. Il suono è stato avvertito contemporaneamente in numerose località, provocando la vibrazione di finestre, balconi e infissi e generando inevitabile apprensione tra i residenti.

In pochi minuti i social network si sono riempiti di segnalazioni e testimonianze. Molti cittadini hanno inizialmente pensato a un terremoto, a un’esplosione o a un fenomeno collegato all’attività dell’Etna, mentre numerose telefonate sono giunte ai centralini delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco per ottenere informazioni sull’accaduto.

Da Acireale a Belpasso: segnalazioni in tutta l’area etnea

Lo spavento non si è limitato al capoluogo. Le testimonianze sono arrivate da diversi centri della provincia, tra cui Acireale, Tremestieri Etneo, Misterbianco, Belpasso, Gravina e San Giovanni La Punta. In molte abitazioni il rumore è stato accompagnato dalla vibrazione dei vetri e di altre strutture leggere, aumentando la percezione dell’intensità del fenomeno e contribuendo alla diffusione dell’allarme nelle prime fasi dell’evento. Nonostante il forte impatto acustico percepito dalla popolazione, non sono stati registrati danni a persone o cose.

La spiegazione ufficiale dell’Aeronautica Militare

Le verifiche successive hanno consentito di chiarire definitivamente l’origine del fenomeno. Secondo quanto precisato dall’Aeronautica Militare alla nostra redazione, il rombo è stato causato esclusivamente dal passaggio a bassa quota di tre caccia Eurofighter del 37° Stormo di Trapani-Birgi, impegnati nel rientro alla base al termine di un volo addestrativo svolto sul Mar Ionio antistante le coste calabresi.

L’Aeronautica ha inoltre sottolineato che non si è trattato in alcun modo di un boom sonico. I voli supersonici, infatti, sono consentiti esclusivamente a quote molto elevate e all’interno di specifiche aree operative dedicate. Tra queste rientrano anche i corridoi designati presenti sulla Calabria ionica, utilizzati per le accelerazioni supersoniche ma sempre a quote tali da non provocare effetti rilevanti sulle aree abitate.

Nel caso del fenomeno avvertito nel Catanese, il rumore è stato generato dal normale funzionamento dei motori e dei postbruciatori dei velivoli. La quota relativamente bassa del sorvolo, unita alle particolari condizioni atmosferiche e di umidità presenti in quel momento, ha favorito una maggiore propagazione del suono, rendendolo percepibile in un’area molto ampia della Sicilia orientale.

Un evento che rientra nella normale attività operativa

L’episodio, pur avendo suscitato comprensibile attenzione tra la popolazione, rientra nella normale attività addestrativa e operativa dei reparti dell’Aeronautica Militare. Le precisazioni ufficiali ricevute consentono quindi di archiviare le ipotesi inizialmente formulate nelle ore successive all’evento, confermando che il forte rombo avvertito tra Catania e provincia è stato causato esclusivamente dal passaggio dei tre Eurofighter durante il rientro alla base di Trapani-Birgi e non da un boom sonico o da altri fenomeni eccezionali. L’episodio rappresenta dunque una circostanza riconducibile alle ordinarie operazioni di volo dei velivoli militari e non ha comportato alcuna situazione di pericolo per la popolazione.

L’episodio si chiude quindi con una spiegazione chiara e ufficiale che consente di fare piena luce su quanto accaduto nei cieli della Sicilia orientale. Nelle ore immediatamente successive al fenomeno, la mancanza di informazioni ufficiali e l’intensità del rombo percepito avevano inevitabilmente alimentato diverse ipotesi, tra cui quella del boom sonico. Le precisazioni successivamente fornite dall’Aeronautica Militare hanno però permesso di ricostruire con esattezza la dinamica dell’evento, chiarendo che si è trattato del passaggio di tre Eurofighter del 37° Stormo di Trapani-Birgi durante il rientro da un’attività addestrativa.

L’informazione, soprattutto quando riguarda eventi improvvisi che coinvolgono intere comunità, è un processo in continuo aggiornamento.