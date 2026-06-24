Meteo Sicilia: Scatta l’allerta gialla per condizioni meteorologiche instabili in Sicilia nelle ore centrali della giornata, con particolare attenzione al pomeriggio di oggi. Le previsioni indicano lo sviluppo di temporali di calore, fenomeni tipici dei periodi molto caldi che si formano rapidamente nelle zone interne per poi estendersi anche verso le aree costiere.
Instabilità in arrivo nel pomeriggio
Secondo gli aggiornamenti meteo, i primi fenomeni dovrebbero svilupparsi intorno alle 14 nelle aree centrali dell’Isola. L’instabilità interesserà in particolare l’entroterra, con possibili sconfinamenti verso la fascia ionica e tirrenica nel corso del pomeriggio.
Le zone più esposte risultano quelle interne, dove l’aria calda accumulata nelle ore mattutine favorisce la formazione di nubi a sviluppo verticale e rovesci anche intensi ma di breve durata.
Enna tra le aree più colpite
Particolare attenzione alla zona di Enna, dove i temporali potrebbero arrivare proprio intorno alle 14. In questo caso è previsto un repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche, con piogge e un calo delle temperature anche fino a 7 gradi rispetto ai valori precedenti.
Si tratta di un fenomeno tipico dei temporali estivi, caratterizzato da forte variabilità e rapida evoluzione.
Caldo intenso sul resto d’Italia
Mentre la Sicilia sarà interessata da instabilità pomeridiana, gran parte della Penisola continua a fare i conti con condizioni di caldo estremo. In molte regioni italiane le temperature risultano ancora più elevate rispetto all’Isola, con punte che possono raggiungere anche i 40 gradi.
La situazione è legata alla presenza dell’anticiclone subtropicale, ribattezzato in queste ore “Caronte”, responsabile dell’ondata di caldo che sta interessando il Mediterraneo.
Fenomeni in rapida evoluzione
I temporali previsti non avranno carattere duraturo, con il calare della sera è atteso un generale miglioramento delle condizioni meteo, con graduale ritorno alla stabilità atmosferica su gran parte della Sicilia.
L’evoluzione della situazione sarà comunque monitorata nelle prossime ore per aggiornamenti sull’intensità e la distribuzione dei fenomeni.