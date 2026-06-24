Momenti concitati nel rione San Berillo Vecchio, a Catania, dove un presunto borseggiatore si è dato alla fuga tra le strette vie del quartiere dopo essere stato notato da alcuni cittadini.

Tra le persone che hanno tentato di fermare il fuggitivo c’era anche il sindaco di Catania, Enrico Trantino, che avrebbe inseguito l’uomo a bordo del proprio scooter nel tentativo di agevolarne l’individuazione.

Le indicazioni di operai e residenti

La presenza del primo cittadino è stata notata da alcuni operai impegnati in un cantiere di via Pistone che, insieme ad altri residenti, i lavoratori hanno contribuito a segnalare la direzione imboccata dal borseggiatore durante la fuga.

Nonostante l’intervento dei cittadini e l’inseguimento, il presunto ladro è riuscito a dileguarsi sfruttando il dedalo di strade del quartiere e facendo perdere le proprie tracce.

Polizia Locale ostacolata dal traffico

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale, tuttavia gli agenti non sarebbero riusciti a raggiungere il fuggitivo poiché il mezzo di servizio è rimasto rallentato dal traffico e dalla presenza di veicoli che hanno ostacolato involontariamente il passaggio.

Per risalire all’identità dell’uomo sono ora in corso accertamenti attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Gli investigatori puntano sui filmati per ricostruire il percorso della fuga e identificare il responsabile.