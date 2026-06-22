Dal 15 giugno sono aperte le immatricolazioni per i corsi di laurea all’Università di Catania che si chiuderanno il 30 settembre, mentre dal 27 giugno sarà il turno per chi dovrà iscriversi ad anni successivi al primo. Ecco una panoramica dettagliata di come si compongono le tasse, come calcolare il proprio contributo e le scadenze fondamentali da tenere a mente per non incorrere in more.
1. Come si compongono le tasse: Quota Fissa e Quota Variabile
La contribuzione per l’iscrizione ai corsi di laurea di Unict si divide principalmente in due parti:
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La Quota Fissa: Uguale per tutti gli studenti, ammonta a 156,00 euro. Questa cifra comprende la tassa regionale per il diritto allo studio (140,00 euro) e l’imposta di bollo virtuale (16,00 euro). Per gli studenti considerati “irregolari”, a questa quota si aggiunge un importo addizionale di 200,00 euro;
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Il Contributo Onnicomprensivo Annuale (Quota Variabile): Viene calcolato in base al valore ISEE Università 2026, alla regolarità degli anni di iscrizione e al numero di crediti (CFU) conseguiti entro il 10 agosto 2026. L’importo massimo di questa quota è di 2.150,00 euro per gli studenti regolari e di 2.350,00 euro per tutti gli altri.
2. ISEE Università 2026: Termini e No-Tax Area
Il pilastro per il calcolo della quota variabile è l’ISEE Università 2026. La richiesta va inoltrata tempestivamente tramite CAF o INPS, poiché i tempi di rilascio variano solitamente dai 7 ai 10 giorni.
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No-Tax Area fino a 22.000 euro: Gli studenti regolari e con i crediti richiesti che presentano un ISEE fino a 22.000,00 euro sono completamente esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (pagano solo la quota fissa);
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Scadenze per l’autorizzazione: Per consentire a UNICT l’acquisizione automatica del valore dal database INPS, lo studente deve autorizzare il caricamento della domanda sul Portale Studenti entro il 1° dicembre 2026;
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Presentazione tardiva: È possibile autorizzare il caricamento tardivo oltre il 1° dicembre pagando una mora di 50,00 euro. Se si opta invece per l’acquisizione dell’ISEE Università 2027 (in caso di assenza del modello 2026), il contributo standard subirà una maggiorazione di 100,00 euro a titolo di mora. In ogni caso, dopo il 28 febbraio 2027 non saranno accolte presentazioni tardive e lo studente verrà collocato d’ufficio nella fascia massima di contribuzione.
3. Chi sono gli studenti “Regolari” e “Irregolari”?
Il Manifesto degli Studi applica tariffe differenziate a seconda del merito e della storia accademica dello studente:
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Studenti del primo anno: L’unico requisito applicato per il calcolo delle tasse è il valore ISEE Università 2026;
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Studenti Regolari (con crediti): Sono coloro iscritti da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso più uno (es. al primo anno fuori corso di una triennale) e che abbiano conseguito entro il 10 agosto 2026 almeno 10 CFU (per l’iscrizione al 2° anno) o almeno 25 CFU (per gli anni successivi). Ad essi si applica la Tabella A con tariffe da 0 a 2.150 euro;
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Studenti Irregolari e “Altri”: Chi non soddisfa il requisito temporale (ma ha i crediti) è considerato irregolare; chi è in difetto di crediti rientra nella categoria “altri”. Per loro si applica la Tabella B, che prevede una maggiorazione fissa di 200,00 euro rispetto ai regolari, fino a un massimo di 2.350 euro.
4. Agevolazioni: Bonus Famiglia e Studenti Indipendenti
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Bonus Famiglia: Se più studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare sono iscritti all’Università di Catania, è prevista una riduzione del 10% sul contributo dovuto da ciascuno di essi. L’istanza online va selezionata sul portale tassativamente entro il 4 dicembre 2026;
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Studente Indipendente: Per essere considerato autonomo e costituire nucleo familiare a sé stante ai fini delle tasse, lo studente deve soddisfare contemporaneamente due requisiti: risiedere fuori dall’abitazione d’origine da almeno due anni (in alloggio non di proprietà della famiglia) e possedere redditi da lavoro non inferiori a 9.000,00 euro annui da almeno due anni.
5. Casi particolari: Stranieri, Dottorandi e Disabilità
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Studenti non residenti in Italia: Sia comunitari che extra-comunitari non residenti in Italia sono esentati dal calcolo ISEE e pagano un contributo onnicomprensivo fisso pari a 150,00 euro;
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Disabilità: Gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento ai sensi della Legge 104/92 sono totalmente esonerati dal pagamento del contributo annuale;
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Dottorandi: Chi frequenta un dottorato di ricerca paga un contributo fisso di 200,00 euro se beneficiario di borsa di studio, mentre è esonerato se non la percepisce.