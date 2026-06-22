Studenti Regolari (con crediti): Sono coloro iscritti da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso più uno (es. al primo anno fuori corso di una triennale) e che abbiano conseguito entro il 10 agosto 2026 almeno 10 CFU (per l’iscrizione al 2° anno) o almeno 25 CFU (per gli anni successivi). Ad essi si applica la Tabella A con tariffe da 0 a 2.150 euro;

Studenti Irregolari e “Altri”: Chi non soddisfa il requisito temporale (ma ha i crediti) è considerato irregolare; chi è in difetto di crediti rientra nella categoria “altri”. Per loro si applica la Tabella B, che prevede una maggiorazione fissa di 200,00 euro rispetto ai regolari, fino a un massimo di 2.350 euro.