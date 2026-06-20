Catania si appresta a celebrare uno degli anniversari più significativi della sua storia religiosa. Nell’agosto del 2026 ricorreranno infatti i 900 anni dal ritorno delle reliquie di Sant’Agata, un evento che continua a rappresentare un simbolo di fede, identità e appartenenza per l’intera comunità etnea. Per l’occasione, Papa Leone XIV ha deciso di inviare come suo rappresentante il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, conferendo alle celebrazioni un rilievo ecclesiale di primo piano e una dimensione che supera i confini della Sicilia.

Un anniversario che unisce fede, storia e identità

Catania si prepara a vivere uno degli appuntamenti religiosi più importanti degli ultimi decenni. Papa Leone XIV ha infatti nominato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, legato pontificio per le celebrazioni del IX Centenario del ritorno delle reliquie di Sant’Agata, in programma dal 16 al 18 agosto 2026. Una scelta che conferisce un significato speciale all’evento e che testimonia l’attenzione del Pontefice verso una ricorrenza profondamente radicata nella memoria collettiva della città etnea. Il 17 agosto 1126 segnò infatti il ritorno a Catania delle reliquie della santa patrona dopo il lungo periodo trascorso a Costantinopoli, un episodio che ancora oggi rappresenta uno dei momenti più significativi della storia religiosa Siciliana.

La scelta del Papa e il valore della presenza di Parolin

La nomina del cardinale Parolin non è soltanto un atto formale, ma assume un forte valore simbolico ed ecclesiale. Affidare a una delle figure più autorevoli della Santa Sede il ruolo di rappresentante pontificio significa sottolineare l’importanza della ricorrenza per l’intera Chiesa cattolica. Secondo l’arcidiocesi di Catania, la decisione di Papa Leone XIV esprime la vicinanza del Santo Padre alla comunità Catanese e al percorso di riscoperta del significato storico e spirituale del ritorno delle reliquie. La presenza del segretario di Stato vaticano trasformerà le celebrazioni in un evento di respiro internazionale, capace di attirare l’attenzione non solo dei fedeli Siciliani ma anche di quanti guardano a Sant’Agata come a una figura universale di testimonianza cristiana e coraggio.

Tre giorni di celebrazioni tra memoria e devozione

Il programma predisposto per il centenario sarà particolarmente ricco e coinvolgerà alcuni dei luoghi più simbolici della tradizione Agatina. Domenica 16 agosto il cardinale Parolin sarà accolto nella Cattedrale di Catania e a Palazzo degli Elefanti, cuore istituzionale della città. Successivamente renderà omaggio alla lapide dedicata ai soldati Gisliberto e Goselmo, protagonisti della tradizione legata al recupero delle reliquie.

In serata si sposterà ad Aci Castello per presiedere una veglia di preghiera che rievoca lo sbarco delle reliquie sulle coste catanesi. Il giorno seguente sarà il momento culminante delle celebrazioni con il pellegrinaggio all’alba, la solenne incoronazione di Sant’Agata dopo la ricollocazione del Sacro Cranio nel busto restaurato, il Te Deum e il Pontificale del IX Centenario in piazza Duomo, alla presenza dei vescovi di Sicilia e delle delegazioni provenienti dai territori storicamente legati alla traslazione del 1126.

Un evento destinato a lasciare il segno

L’arcivescovo Luigi Renna ha accolto con grande entusiasmo la nomina del cardinale Parolin, definendola un motivo di gioia e gratitudine per l’intera Chiesa catanese. Le sue parole evidenziano come Sant’Agata continui, a distanza di secoli, a rappresentare un potente fattore di unità e di comunione per il popolo Siciliano. Le celebrazioni del IX Centenario non saranno soltanto una rievocazione storica, ma un’occasione per riflettere sul valore della fede, della speranza e dell’impegno cristiano nella società contemporanea.

Con la partecipazione del legato pontificio e la presenza di delegazioni provenienti da diverse realtà ecclesiali, Catania si appresta a diventare il centro di un grande pellegrinaggio spirituale che guarda al passato per costruire il futuro, rafforzando il legame tra la città, la sua Patrona e la Chiesa Universale.