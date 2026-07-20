Catania si prepara a vivere tre giornate di intensa fede e partecipazione in occasione del IX Centenario della Traslazione delle Reliquie di Sant’Agata (1126–2026) e del Giubileo Agatino. Il programma per la terza decade di luglio si preannuncia denso di significati religiosi e storici, segnato in particolare dalla presentazione ufficiale dei lavori di restauro del Busto Reliquiario realizzati dalle maestranze dei Musei Vaticani.
Ecco il programma da oggi, lunedì 20 a mercoledì 22 luglio.
Lunedì 20 Luglio: la presentazione del restauro e l’ostensione straordinaria
La giornata di lunedì 20 luglio segna uno dei momenti più attesi dell’intero mese agatino: la presentazione dei lavori di restauro che hanno interessato il Busto Reliquiario della Santa Patrona, curati direttamente dai Musei Vaticani, con una contestuale ostensione straordinaria delle Sacre Reliquie.
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Ore 19:30 – Basilica Cattedrale: Solenne conferenza di presentazione del restauro. Interverranno Sr. Raffaella Petrini, Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, e la Dott.ssa Barbara Jatta, Direttrice dei Musei Vaticani.
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Modalità di accesso: L’ingresso all’interno della Cattedrale sarà strettamente riservato ad Arcivescovi, Vescovi, autorità civili e militari, presbiteri, diaconi, consacrate dell’Arcidiocesi e a coloro che saranno in possesso dell’invito cartaceo personale numerato.
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Diretta TV e Streaming: Per permettere a tutta la cittadinanza e ai devoti all’estero di seguire l’evento, la conferenza verrà trasmessa in diretta sui canali ufficiali dell’Arcidiocesi di Catania e sulle emittenti televisive locali.
Martedì 21 e Mercoledì 22 Luglio: l’ostensione pubblica e i momenti di preghiera
Nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22 luglio, il duomo cittadino aprirà le porte all’abbraccio dei fedeli per l’omaggio diretto al Busto e alle Reliquie, in particolare quella del Sacro Cranio, la cui ultima ricognizione risale al 1963.
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Dalle 9:00 alle 22:00 – Basilica Cattedrale: Ostensione pubblica. Sui maxischermi all’interno della Cattedrale verranno trasmesse le immagini e i momenti salienti della conferenza di presentazione del giorno precedente.
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Sante Messe: Le celebrazioni eucaristiche si terranno presso la vicina Chiesa della Badìa di Sant’Agata nei seguenti orari:
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Ore 07:30
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Ore 10:00
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Ore 19:00
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