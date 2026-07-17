In occasione del nono centenario della traslazione delle reliquie di Sant’Agata (1126-2026), la Cattedrale ospiterà un evento storico dell’Anno Giubilare. Il programma prevede una conferenza solenne per presentare gli interventi di restauro del Busto Reliquiario e degli ori ex voto, svolti nei laboratori vaticani e trasmessi in diretta streaming sui canali diocesani. A seguire, si terranno la venerazione straordinaria del Sacro Cranio reso visibile al pubblico e l’ostensione della Reliquia del Capo unitamente al Busto spoglio degli ex voto, per mostrarne l’originario splendore trecentesco.

Per garantire la sicurezza e la gestione dell’afflusso di fedeli, l’Amministrazione comunale ha disposto opportune modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta nelle vie limitrofe. Nello specifico, è istituito il divieto di transito per i veicoli (eccetto residenti diretti a garage o aree private) dalle ore 17:00 del 20 luglio e dalle ore 6:00 nei giorni 21 e 22 luglio, sino a cessate esigenze, nelle seguenti vie: Mancini, Reina (da piazza Università a piazza Ogninella), Santa Maria del Lettera, Santa Maria del Rosario, Raddusa, Sant’Agata e Vittorio Emanuele II (nel tratto compreso tra via Raddusa e piazza San Placido).

Inoltre, dalle ore 14:00 del 20 luglio sino a cessate esigenze del 22 luglio, vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta in via Raddusa, via Sant’Agata e via Vittorio Emanuele II (tra via Raddusa e piazza San Placido).