Dopo il debutto con il primo scritto d’italiano, la Maturità 2026 entra nel vivo con la seconda prova, il secondo scritto ministeriale incentrato sulle discipline caratterizzanti i singoli indirizzi di studio. La prova assegna fino a un massimo di 20 punti sul voto finale.

I candidati avranno a disposizione dalle 6 alle 8 ore per completare la traccia, a seconda dello specifico corso di studi, con l’eccezione dei licei musicali e coreutici, dove l’esame si articolerà eccezionalmente su due giornate.

Liceo Classico: torna Quintiliano dopo 13 anni

Per la versione di Latino al Liceo Classico, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha selezionato un brano di Marco Fabio Quintiliano. Si tratta di un ritorno per l’autore latino, proposto tre volte nella storia dell’Esame di Stato, la cui ultima apparizione risaliva al 2013.

Il testo scelto è tratto dalla celebre opera Institutio Oratoria e la tematica della versione verte sulla musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. Oltre alla canonica traduzione del passo, agli studenti viene richiesta la contestualizzazione, la comprensione e l’interpretazione del testo, insieme all’analisi linguistica, stilistica e a riflessioni personali.

Liceo Scientifico: la matematica tra realtà, sport e giochi

La prova di Matematica al Liceo Scientifico si presenta con un forte legame alla realtà e alla quotidianità, alternata alla formulazione più tradizionale della disciplina.

I ragazzi si trovano a dover scegliere uno dei due problemi proposti:

Per quanto riguarda gli 8 quesiti (di cui ciascun candidato deve svolgerne 4), le prime indiscrezioni segnalano tracce decisamente insolite e vicine al mondo ludico e sportivo. Tra i temi proposti compaiono infatti lo svolgimento di un torneo di pallavolo, una partita a scopone e un riferimento al celebre gioco di abilità “Cover the spot”.

In aggiornamento…