Essere presenti nelle classifiche universitarie internazionali non significa soltanto occupare una posizione in una graduatoria. Dietro ogni ranking si nasconde una fotografia della capacità di un ateneo di fare ricerca, attrarre talenti, dialogare con il mondo e offrire opportunità ai propri studenti. Per l’Università di Catania, la più antica della Sicilia e una delle più antiche d’Europa, le classifiche rappresentano oggi una sfida strategica.

Da un lato raccontano una realtà accademica che continua a crescere e ad affermarsi a livello internazionale; dall’altro evidenziano i margini di miglioramento necessari per competere con le grandi università europee. Analizzare i criteri utilizzati dai ranking significa quindi comprendere non soltanto dove si trova oggi Unict, ma soprattutto quale strada dovrà percorrere nei prossimi anni per trasformare la propria storia in un vantaggio competitivo globale.

Dall’università più antica della Sicilia a protagonista della competizione globale

Essere presenti nelle classifiche universitarie internazionali non significa semplicemente occupare una posizione in una graduatoria. Dietro ogni ranking si nasconde una valutazione complessa che misura:

la capacità di un ateneo di produrre ricerca,

attrarre talenti,

costruire reti internazionali,

offrire opportunità concrete ai propri studenti.

Per l‘Università di Catania, fondata nel 1434 per volontà di Alfonso d’Aragona e oggi tra le più antiche università d’Europa ancora in attività, le classifiche rappresentano una sfida che va ben oltre il prestigio. Raccontano infatti il percorso di un’istituzione che, dopo quasi sei secoli di storia, è chiamata a confrontarsi con i giganti dell’istruzione superiore mondiale.

Con oltre 28 mila studenti, più di 1.600 docenti e una comunità internazionale in costante crescita, Unict continua a rappresentare uno dei principali poli universitari del Mezzogiorno. I ranking più recenti la collocano tra le università riconosciute a livello globale, un risultato tutt’altro che scontato in un panorama accademico dominato da atenei che dispongono di risorse economiche e strutturali spesso superiori. Tuttavia, osservando attentamente i criteri utilizzati dalle classifiche internazionali, emerge chiaramente che l’ateneo catanese possiede ampi margini di crescita e alcune carte strategiche che potrebbero consentirgli di migliorare significativamente il proprio posizionamento nei prossimi anni.

La reputazione internazionale: la vera partita da vincere

Tra tutti gli indicatori considerati dai ranking QS, quello della reputazione accademica continua a essere uno dei più influenti. Si tratta di un parametro costruito attraverso migliaia di valutazioni espresse da ricercatori e docenti universitari di tutto il mondo. In altre parole, misura quanto un’università sia conosciuta e riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale.

È proprio su questo terreno che Unict deve affrontare una delle sue sfide più importanti. La qualità della ricerca prodotta nei dipartimenti catanesi è spesso elevata, ma non sempre riesce a ottenere la stessa visibilità delle grandi università del Nord Europa, del Regno Unito o degli Stati Uniti. Per migliorare questo indicatore non basta fare buona ricerca: occorre renderla riconoscibile, partecipare ai grandi network internazionali, coordinare progetti europei e aumentare la presenza dei propri studiosi nei principali contesti scientifici globali. Oggi la reputazione rappresenta una moneta preziosa e, nel mondo accademico, la capacità di essere visibili conta quasi quanto la qualità del lavoro svolto.

Ricerca, citazioni e l’opportunità di trasformare l’Etna in un vantaggio competitivo

Un altro elemento fondamentale nelle classifiche riguarda l’impatto della produzione scientifica. Le università vengono valutate anche in base al numero di citazioni ricevute dalle proprie pubblicazioni, un parametro che misura quanto la ricerca realizzata influenzi il lavoro di altri studiosi nel mondo.

In questo ambito l’Università di Catania dispone di un patrimonio straordinario. La presenza dell’Etna, il vulcano attivo più studiato d’Europa, offre opportunità uniche nei campi della geologia, della vulcanologia, delle scienze ambientali e del monitoraggio del territorio. A queste si aggiungono eccellenze consolidate in medicina, biotecnologie, fisica, agraria e sostenibilità. Sono proprio questi settori che potrebbero diventare il motore della crescita futura dell’ateneo.

Le classifiche premiano infatti le università capaci di specializzarsi in ambiti distintivi e di costruire attorno a essi una forte identità scientifica. Piuttosto che inseguire modelli difficilmente replicabili, Unict potrebbe rafforzare il proprio ruolo come punto di riferimento internazionale per gli studi sul Mediterraneo, sui cambiamenti climatici, sulle energie sostenibili e sui rischi naturali. Temi che oggi sono al centro dell’agenda globale e che potrebbero contribuire ad aumentare la visibilità e l’impatto della ricerca prodotta a Catania.

Internazionalizzazione: indicatore della competitività globale

Se c’è un ambito in cui l’Università di Catania può compiere un ulteriore salto di qualità, questo riguarda l’internazionalizzazione. Le classifiche attribuiscono sempre più importanza alla capacità di attrarre studenti e docenti provenienti dall’estero, considerandola un indicatore della competitività globale di un ateneo.

Sebbene il numero degli studenti internazionali sia cresciuto negli ultimi anni, la percentuale resta ancora distante da quella delle principali università europee. Incrementare i corsi di laurea in lingua inglese, favorire programmi di doppio titolo e sviluppare partnership strategiche con università straniere potrebbe rendere Catania una destinazione accademica ancora più attrattiva. La posizione geografica della Sicilia, al centro del Mediterraneo, rappresenta da questo punto di vista una risorsa che poche università europee possono vantare.

Sostenibilità e occupazione: le chiavi del futuro

Anche il tema della sostenibilità sta assumendo un peso crescente nelle valutazioni internazionali. In questo settore Unict ha già ottenuto risultati significativi e dispone delle competenze necessarie per diventare un laboratorio di innovazione ambientale e sociale. Parallelamente, sarà fondamentale continuare a migliorare il collegamento tra università e mercato del lavoro. Le classifiche valutano infatti sempre più attentamente la capacità degli atenei di formare laureati competitivi e richiesti dalle imprese. Investire in stage, startup, trasferimento tecnologico e collaborazioni con il tessuto produttivo potrebbe rafforzare ulteriormente il valore del titolo universitario.

La vera sfida per l’Università di Catania non consiste soltanto nel guadagnare posizioni in una graduatoria. Consiste nel trasformare la propria straordinaria eredità storica in un vantaggio competitivo per il futuro. Dopo quasi seicento anni di attività, l’ateneo etneo si trova davanti a una nuova fase della sua storia: quella in cui la tradizione non basta più da sola e deve dialogare con innovazione, internazionalizzazione e ricerca di eccellenza. I ranking raccontano proprio questo passaggio. E il prossimo salto di qualità di Unict dipenderà dalla capacità di valorizzare ciò che la rende unica nel panorama accademico mondiale.