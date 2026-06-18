Scattano ufficialmente gli esami di Maturità 2026 per migliaia di studenti italiani. Questa mattina, con l’apertura dei plichi telematici, ha preso il via la prima prova scritta, quella di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio. Tra le primissime indiscrezioni che filtrano sulle tracce scelte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, c’è un importante nome del giornalismo e della saggistica contemporanea.

Per la Tipologia A (Analisi del testo) i protagonisti di quest’anno per la letteratura sono Cesare Pavese e Vitaliano Brancati. Del primo è stato scelto un brano tratto da “I piaceri”, del secondo, invece, è uscita la poesia “Passerò per piazza di Spagna”. Una scelta che unisce due pilastri del Novecento italiano, offrendo ai maturandi spunti di riflessione profondi e dalle forti sfumature storiche e sociali, con Brancati che porta sul banco d’esame anche una firma legatissima alla Sicilia.

Secondo le prime indiscrezioni provenienti direttamente dalle commissioni d’esame, la traccia B1 è incentrata sull’Assemblea Costituente. Ai maturandi è stato proposto un brano estratto dal celebre discorso di insediamento del Presidente Giuseppe Saragat, offrendo così un focus di altissimo valore civile e storico.

La traccia B2, appartenente sempre alla Tipologia B (Testo argomentativo), che quest’anno punta i riflettori sull’importanza della comunicazione e della divulgazione. Ai maturandi è stato infatti proposto un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci, tratto dalla sua opera “Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire”. Un testo che invita a riflettere sulle regole della scrittura e sulla necessità di rendere i concetti, anche quelli scientifici e complessi, accessibili a tutti.

La proposta B3 è incentrata su un brano del sociologo e saggista Frank Furedi, tratto dalla sua opera “I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere”. Una traccia che invita i maturandi a riflettere sul significato identitario, politico e sociale delle barriere nel mondo globalizzato.

Per quanto riguarda la tipologia C, la traccia della proposta C1, quest’anno invita gli studenti a confrontarsi con una riflessione profonda e quasi filosofica incentrata sul concetto di “Incanto”. La fonte scelta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito è un articolo della giornalista Wenke Husmann, intitolato “Funziona a meraviglia” e pubblicato sulla rivista “Internazionale” nel gennaio del 2026. Una traccia che spinge i candidati ad analizzare la capacità di stupirsi, di cercare il meraviglioso e di trovare un senso di meraviglia nel mondo contemporaneo, spesso dominato dalla frenesia e dalla tecnologia.

Per la traccia C2 figura un brano tratto dal libro “Alzarsi all’alba” di Mario Calabresi. Il testo del noto giornalista e scrittore, focalizzato su riflessioni profonde legate al lavoro, alle storie di vita e alla memoria, si inserisce perfettamente nel ventaglio di opzioni della tipologia C.

I maturandi hanno a disposizione sei ore di tempo per completare il proprio elaborato.