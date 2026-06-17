Per l’anno accademico 2026/27, Unict offre 51 corsi di laurea triennale (L) e 9 corsi di laurea magistrale a ciclo unico (LMCU, durata 5 o 6 anni). Di seguito tutti i posti disponibili per le facoltà a numero programmato locale.
I requisiti richiesti
Per immatricolarsi sono richiesti:
- diploma di scuola secondaria superiore / altro titolo di studio conseguito all’estero,
- adeguata preparazione iniziale.
Se il corso prescelto è a numero programmato locale, vuol dire che è possibile immatricolarsi solo entro il limite di un numero di posti prefissato dall’Università di Catania. Per l’anno accademico 2026/27 i corsi Unict a numero programmato locale sono:
- Economia,
- Economia aziendale,
- Farmacia,
- Chimica e Tecnologia farmaceutiche,
- Scienze farmaceutiche applicate,
- Scienze biologiche,
- Scienze dell’Educazione e della Formazione,
- Scienze e tecniche psicologiche,
- Biotecnologie,
- Scienze motorie.
I posti disponibile dei diversi corsi
Di seguito i corsi di laurea e i posti disponibili per il nuovo anno accademico 2026/27. Di seguito tutti i posti:
- Economia Aziendale (L-18 R): 600 posti, scadenza 7 settembre 2026;
- Economia (L-33 R): 300 posti, scadenza 7 settembre 2026;
- Farmacia LM-13 R: 178+2 posti, scadenza 4 settembre 2026;
- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche LM-13 R: 97+3 posti, scadenza 4 settembre 2026;
- Scienze Farmaceutiche applicate L29 R: 148+2 posti, scadenza 4 settembre 2026;
- Scienze Biologiche L-13 R: 247+3 posti, scadenza 4 settembre 2026;
- Scienze dell’educazione e della formazione L-19 R: 243+2+5 posti, scadenza 2 settembre 2026;
- Scienze e tecniche psicologiche L-24 R: 243+2+5 posti, scadenza 2 settembre 2026;
- Biotecnologie L 2 R: 195+5 posti, scadenza 4 settembre 2026;
- Scienze Motorie Sede Catania L-22 R: 180 posti, scadenza 24 luglio 2026;
- Scienze Motorie Sede Ragusa L-22 R: 130+50 posti, scadenza 24 luglio 2026;