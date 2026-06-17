Per l’anno accademico 2026/27, Unict offre 51 corsi di laurea triennale (L) e 9 corsi di laurea magistrale a ciclo unico (LMCU, durata 5 o 6 anni). Di seguito tutti i posti disponibili per le facoltà a numero programmato locale.

I requisiti richiesti

Per immatricolarsi sono richiesti:

diploma di scuola secondaria superiore / altro titolo di studio conseguito all’estero,

/ altro titolo di studio conseguito all’estero, adeguata preparazione iniziale.

Se il corso prescelto è a numero programmato locale, vuol dire che è possibile immatricolarsi solo entro il limite di un numero di posti prefissato dall’Università di Catania. Per l’anno accademico 2026/27 i corsi Unict a numero programmato locale sono:

Economia,

Economia aziendale,

Farmacia,

Chimica e Tecnologia farmaceutiche,

Scienze farmaceutiche applicate,

Scienze biologiche,

Scienze dell’Educazione e della Formazione,

Scienze e tecniche psicologiche,

Biotecnologie,

Scienze motorie.

I posti disponibile dei diversi corsi

Di seguito i corsi di laurea e i posti disponibili per il nuovo anno accademico 2026/27. Di seguito tutti i posti: