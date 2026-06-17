Per l’anno accademico 2026/27, Unict offre 51 corsi di laurea triennale (L) e 9 corsi di laurea magistrale a ciclo unico (LMCU, durata 5 o 6 anni). L’offerta formativa comprende inoltre 52 corsi di laurea magistrale biennale (LM).
I requisiti richiesti
Per immatricolarsi a un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico sono richiesti:
- diploma di scuola secondaria superiore / altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo,
- adeguata preparazione iniziale.
Per iscriversi a un corso di laurea magistrale è necessario:
- laurea di 1° livello o diploma universitario di durata triennale o altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo (per studenti “laureandi” è possibile inoltre l’iscrizione “con riserva”),
- specifici requisiti curriculari.
Come immatricolarsi
Le immatricolazioni saranno aperte dal 15 giugno fino al 30 settembre 2026.
Per potersi “immatricolare” (cioè per iscriversi per la prima volta) occorre prima verificare se il corso prescelto è a “numero programmato” (locale o nazionale) oppure a numero “NON programmato” (cioè ad accesso libero) e seguire le procedure di ammissione specificate per ciascuna tipologia di corso.
Per quanto riguarda il numero NON programmato, sarà necessario seguire questa breve guida:
- collegati al Portale Studenti_Smart Edu,
- accedi con Spid/CIE oppure Registrati inserendo dati anagrafici, indirizzo e-mail e codice fiscale (guarda il tutorial).
Per procedere con la Domanda di IMMATRICOLAZIONE:
- dalla pagina personale vai alla voce “Procedure di Ammissione”,
- dal menu “Triennali e magistrali a ciclo unico a numero non programmato” scegli la voce “Domanda di Immatricolazione”,
- deleziona il corso di tuo interesse, inserisci tutti i dati richiesti e conferma la domanda,
- effettua il pagamento della quota fissa di 156 euro (menu “Tasse e contributi”).