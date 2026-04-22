L’Etna torna protagonista sulla scena enologica internazionale con un riconoscimento che rafforza ancora una volta il legame tra il vulcano e l’eccellenza vitivinicola Siciliana. Il vino “Amuri di Fimmina e Amuri di Matri” della cantina Al-Cantàra è stato incoronato Best Rosé Wine al 5StarWines – the Book 2026, ottenendo 93 punti e imponendosi in una delle selezioni più rigorose del settore. Un risultato che non premia soltanto la qualità del prodotto, ma racconta un territorio unico al mondo, dove il vino diventa espressione diretta di paesaggio, identità e cultura.

Un riconoscimento internazionale che nasce dalle degustazioni alla cieca

Il premio arriva al termine di un percorso di selezione altamente tecnico e internazionale, che ha visto protagonisti Masters of Wine, Master Sommeliers, enologi e giornalisti specializzati riuniti nell’ambito di Vinitaly. Le degustazioni alla cieca hanno rappresentato il cuore del processo, eliminando qualsiasi elemento esterno al vino e concentrandosi esclusivamente sulla qualità sensoriale. In questo contesto competitivo, il rosato dell’Etna si è distinto per equilibrio, finezza e identità, entrando di diritto nella guida ufficiale riservata ai vini con punteggio superiore a 90/100, confermando la sua posizione ai vertici della produzione italiana.

L’Etna come terroir unico: tra resilienza e identità

Il successo del vino firmato Al-Cantàra non è separabile dal contesto in cui nasce: il versante etneo, uno dei territori vitivinicoli più complessi e affascinanti d’Europa. Le condizioni climatiche, le escursioni termiche e la natura vulcanica dei suoli rendono ogni vendemmia una sfida, ma anche un’opportunità irripetibile. È proprio questa complessità a conferire al vino una struttura riconoscibile, fatta di mineralità, freschezza e profondità gustativa. Il risultato ottenuto dal rosato dimostra come l’Etna, anche in annate difficili, riesca a esprimere vini capaci di unire precisione tecnica e forte identità territoriale, come evidenziato dall’articolo Sicilia, il vino traina il turismo: seconda dopo Toscana –.

Una cantina che unisce vino, arte e visione culturale

Il riconoscimento si inserisce in un percorso più ampio che vede Al-Cantàra distinguersi non solo per la qualità produttiva, ma anche per una visione culturale che intreccia vino, poesia e narrazione del territorio. La cantina, guidata da una forte identità creativa, ha costruito negli anni un linguaggio riconoscibile, dove ogni etichetta diventa racconto e ogni vino esprime una relazione profonda con l’Etna. Non si tratta quindi solo di un risultato enologico, ma della conferma di un progetto che interpreta il vino come forma di cultura e comunicazione, capace di dialogare con il mondo partendo da una radice profondamente Siciliana.

Il valore di un premio che rafforza il prestigio della Sicilia

Il titolo di Best Rosé Wine 2026 non rappresenta soltanto un successo aziendale, ma un riconoscimento più ampio alla capacità della Sicilia di imporsi nel panorama enologico internazionale. L’isola, grazie a realtà come Al-Cantàra, continua a dimostrare come tradizione e innovazione possano convivere, trasformando il vino in ambasciatore del territorio. In questo caso, il rosato dell’Etna diventa simbolo di una Sicilia che non si limita a conservare la propria identità, ma la rinnova continuamente, portandola sulle tavole e nei mercati di tutto il mondo con una voce sempre più autorevole e riconoscibile.