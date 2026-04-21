Il Macfrut si conferma anche quest’anno uno degli appuntamenti più importanti per il comparto ortofrutticolo italiano e internazionale. Tra i protagonisti della quarantatreesima edizione, in programma a Rimini dal 21 al 23 aprile, c’è il Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP, presente con una serie di iniziative dedicate alla promozione del prodotto, al confronto sui mercati e all’analisi delle sfide future del settore agricolo.

Un presidio strategico per la filiera di qualità

La partecipazione del Consorzio a Macfrut rappresenta un momento strategico per rafforzare il posizionamento dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP all’interno del panorama agroalimentare europeo. All’interno del Padiglione D1, nello spazio della Regione Siciliana, il Consorzio incontrerà operatori, buyer e stakeholder del settore per valorizzare una filiera che coinvolge oltre 500 aziende agricole, migliaia di addetti e più di 6.500 ettari certificati. Come sottolineato dal presidente Gerardo Diana, la fiera rappresenta un’occasione fondamentale non solo per promuovere il prodotto, ma anche per affrontare congiuntamente le sfide legate ai nuovi scenari di mercato e alla competitività del comparto ortofrutticolo di qualità.

L’incontro tra eccellenze: Arancia Rossa e Piadina IGP

Tra gli appuntamenti più attesi figura l’evento “Oltre i Soliti Abbinamenti”, in programma martedì 21 aprile alle ore 10:30, che vedrà un originale “matrimonio” tra l’Arancia Rossa di Sicilia IGP e la Piadina Romagnola IGP. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra due Indicazioni Geografiche simbolo del Made in Italy agroalimentare e punta a valorizzare la versatilità dei prodotti certificati attraverso abbinamenti inediti e percorsi di degustazione. Un modo per raccontare non solo il gusto, ma anche la cultura e l’identità dei territori di provenienza, rafforzando il legame tra tradizione e innovazione.

Clima e futuro delle produzioni IGP

Il secondo appuntamento di rilievo è previsto per mercoledì 22 aprile con il convegno “Cambiamento climatico e Indicazioni Geografiche: quali sfide per il futuro”, ospitato nella Sala Ravezzi 1. Il dibattito affronterà uno dei temi più urgenti per il settore agricolo: l’impatto dei cambiamenti climatici sulle produzioni certificate. All’incontro parteciperanno rappresentanti del mondo istituzionale, scientifico e produttivo, tra cui esperti di Nomisma, CREA e ANBI, oltre ai protagonisti del sistema delle Indicazioni Geografiche. L’obiettivo è quello di analizzare criticità e opportunità, delineando strategie comuni per garantire sostenibilità e continuità produttiva.

Un settore in crescita tra identità e mercato

Il comparto dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP si conferma in forte crescita, con un aumento della produzione certificata e un valore economico in costante incremento, che lo colloca tra i primi prodotti ortofrutticoli italiani a marchio IG. Un risultato che testimonia la solidità della filiera e il crescente riconoscimento del prodotto sui mercati nazionali e internazionali. La presenza a Macfrut non è quindi soltanto una vetrina promozionale, ma anche un momento di confronto strategico per consolidare una tendenza positiva che contribuisce in modo significativo all’economia regionale e alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare Siciliano.