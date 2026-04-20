Il Comune di Catania ha annunciato il rinvio della scadenza per il pagamento dell’acconto TARI 2026. La decisione è stata presa per permettere l’applicazione del bonus ARERA agli utenti aventi diritto. La nuova data di scadenza sarà resa nota prossimamente tramite i canali ufficiali dell’ente.

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La nuova data di scadenza verrà comunicata con successivo avviso all’utenza, attraverso i canali istituzionali del Comune di Catania.