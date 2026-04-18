Il Sindaco Enrico Trantino ha appena firmato un’ordinanza per fronteggiare, almeno in parte, la grave situazione che sta interessando la raccolta dei rifiuti sul territorio comunale, nel quadro delle criticità che stanno coinvolgendo l’intero territorio siciliano.

Il provvedimento dispone il conferimento straordinario di circa 200 tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati presso l’impianto di Termini Imerese, affidando il servizio alla società Green Team S.r.l.

Le cause della crisi: trasporti e blocchi internazionali

Le attuali difficoltà sono riconducibili ai blocchi dei trasporti e alle limitazioni nella filiera di smaltimento registrati negli ultimi giorni, circostanze che stanno incidendo significativamente sulla regolarità dei conferimenti e sull’equilibrio complessivo del sistema.

In particolare, si è verificata una drastica riduzione dei conferimenti presso l’impianto di trattamento meccanico-biologico di contrada Coda Volpe, gestito da Sicula Trasporti, a causa della chiusura per manutenzione di impianti esteri, di destinazione precisamente in Danimarca, ma anche delle difficoltà nei trasferimenti via mare legate al contesto internazionale e di ulteriori criticità tecniche in altri impianti regionali che stanno paralizzando il sistema.

Rischi per l’igiene pubblica e contromisure

Questa situazione determina l’impossibilità, per il Comune di Catania, di conferire l’intera quantità di rifiuti indifferenziati raccolti quotidianamente, con il rischio concreto di accumuli diffusi sul territorio urbano e la formazione di discariche incontrollate tali da compromettere le condizioni di igiene pubblica e la sicurezza ambientale.

Questo elemento, pur essendo esterno al territorio regionale, incide direttamente sulla capacità operativa locale e contribuisce in maniera determinante alla situazione emergenziale descritta nell’ordinanza.

L’ordinanza del sindaco Trantino autorizza le ditte incaricate della raccolta a conferire i quantitativi eccedenti presso il nuovo impianto individuato, assicurando la continuità del servizio. Gli uffici comunali competenti sono incaricati di porre in essere tutti gli atti necessari per l’attuazione del provvedimento, mentre alla Polizia Municipale è affidata l’attività di vigilanza e monitoraggio.

Il provvedimento ha carattere contingibile e urgente e resterà in vigore fino al venir meno delle condizioni che l’hanno determinato, con possibilità di revoca qualora si ristabiliscano condizioni ordinarie.