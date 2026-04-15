L’autotrasporto italiano si trova oggi ad affrontare una delle sfide più critiche degli ultimi decenni. In un contesto geopolitico ed economico estremamente instabile, il settore è stretto in una morsa insostenibile: da un lato l’impennata dei costi energetici, dall’altro una gestione speculativa dei prezzi lungo la filiera che rischia di paralizzare il sistema Paese. Caro-gasolio e speculazioni, il grido d’aiuto di Assotir; siamo all’allarme rosso;

Di seguito, riportiamo integralmente il comunicato stampa di ASSOTIR, in cui la Presidente Nazionale Anna Vita Manigrasso e il Segretario Generale Claudio Donati denunciano le anomalie del mercato e presentano un piano d’emergenza alle Istituzioni per la salvaguardia delle imprese e dei consumatori. Sciopero dei Tir Sicilia: Schifani convoca gli autotrasportatori.

IL COMUNICATO DI ASSOTIR

Fissare per legge quanto incida il costo del gasolio sulla tariffa di trasporto, e adeguare settimanalmente la percentuale; finanziare in maniera congrua il credito di imposta per i trasportatori nel trimestre marzo-maggio 2026; istituire un Tavolo di confronto con i committenti per richiamarli al senso di responsabilità; promuovere un’iniziativa unitaria per riportare il ruolo dell’Autotrasporto al centro dell’attenzione, sia delle Istituzioni che della pubblica opinione. Sono le proposte che ha avanzato Assotir nel corso della conferenza stampa che si è appena conclusa nel corso della quale ha denunciato la duplice speculazione in atto: a quella sul gasolio, se ne è aggiunta infatti un’altra – ancora più scandalosa – che sta gonfiando i prezzi dei prodotti di consumo, con la falsa motivazione dell’aumento del costo del trasporto. Il quadro reale in realtà è ben diverso, ha denunciato l’Associazione, i vettori infatti sono schiacciati dagli aumenti del caro-gasolio senza poterne scaricare il peso sulle tariffe di trasporto, e quindi sui committenti, visto che hanno pochissima forza contrattuale e non possono contare su regole certe. “In simili condizioni, il settore non può reggere a lungo. E se si ferma l’Autotrasporto, si ferma il Paese”, ha ammonito in conferenza il Presidente Nazionale di ASSOTIR, Anna Vita Manigrasso.

“A quaranta giorni dall’inizio del conflitto tra USA-Israele e Iran – ha spiegato Manigrasso, – il gasolio ha fatto registrare aumenti fino a 50 centesimi al litro. Si sarebbero toccati i 70 centesimi, se non fosse intervenuto il dl Carburanti dello scorso marzo, ulteriormente prorogato fino al 1° maggio. A meno di dieci giorni dalla scadenza, inoltre, il governo non ha ancora previsto nessun decreto per riequilibrare, attraverso un credito d’imposta, la penalizzazione a carico dei veicoli di portata superiore alle 7,5 tonnellate con motorizzazioni Euro V e VI, ovvero, i meno inquinanti”.

“La committenza – ha proseguito Manigrasso, – non solo stenta a riconoscere gli aumentati costi dovuti al gasolio. Ma si registrano addirittura dei casi-limite, alcuni committenti infatti chiedono sconti tariffari ai trasportatori. Inoltre, i fenomeni speculativi sul prezzo del gasolio continuano, nonostante le iniziative di contrasto”.

“Sul versante dei beni di consumo e della grande distribuzione – ha aggiunto il Segretario Generale, Claudio Donati, – abbiamo registrato aumenti che vanno dal 4 a quasi il 30%, e che vengono imputati all’aumentato costo del trasporto. I casi in cui i trasportatori sono riusciti a ottenere degli aumenti connessi al caro-gasolio, tuttavia, sono una mera eccezione. E comunque, gli aumenti del costo del trasporto avrebbero dovuto avere un peso nettamente inferiore, ovvero circa il 5%”.

“In sostanza quindi – ha proseguito Donati, – è in corso una speculazione scandalosa che sta gonfiando i prezzi dei beni al consumo utilizzando il settore dell’Autotrasporto come capro espiatorio. È la fase più drammatica che ci siamo trovati a affrontare nel corso degli ultimi decenni e per questo chiediamo di non lasciare soli i Trasportatori, né di fronte alla Politica, né di fronte al Mercato, vale a dire ai propri Committenti”.

Assotir ha presentato un piano di iniziative per affiancare le aziende di trasporto, che possono essere inserite già nel Dl Carburanti al momento all’esame del Senato. Secondo l’Associazione è essenziale stabilire per legge quanto incida il costo del gasolio sulla tariffa di trasporto, questa lacuna spesso vanifica l’efficacia della clausola-gasolio nei contratti tra vettori e committenti. Inoltre, è necessario adeguare settimanale la clausola, attualmente la revisione è mensile. Assotir chiede inoltre di intervenire sui sostegni economici al settore, visto che purtroppo si sono rivelati insufficienti e tardivi. Occorre, infatti, uno stanziamento congruo per finanziare il credito di imposta, che deve essere di 20 centesimi al litro e riguardare il gasolio consumato nel trimestre marzo-maggio 2026.

L’Associazione chiede inoltre di costituire, a livello istituzionale, un Tavolo di confronto tra Committenti e Vettori per concordare linee di comportamento coerenti non solo con la normativa, ma anche e soprattutto con la drammaticità della situazione. È evidente che i committenti che chiedono sconti tariffari a chi sta subendo un’impennata vertiginosa dei costi aziendali, sanno di godere di una posizione di potere e di poterne abusare.

“Occorre richiamare al senso di responsabilità soprattutto quei committenti che, di fatto, determinano le regole del gioco – ha aggiunto Donati. – E sotto questo profilo, per rafforzare l’azione di ‘moral suasion’ che Assotir chiede alle Istituzioni, è necessario che l’Antitrust intervenga sulle situazioni più eclatanti, questione che al momento non è contemplata nel Dl Carburanti”.

Infine, “Alla luce di un quadro che vede fortemente compromessa la sopravvivenza dell’Autotrasporto, Assotir ritiene necessaria un’iniziativa unitaria, forte, che riporti al centro dell’attenzione, sia delle Istituzioni che della pubblica opinione, il ruolo dell’Autotrasporto, ha concluso Manigrasso. “Condivideremo questa proposta con le altre Associazioni presenti nell’Albo degli Autotrasportatori, in modo da che la richiesta di intervenire su queste problematiche provenga dall’intera categoria”.